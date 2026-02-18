Apindo Jawa Barat Menilai Media Ciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astutik berbicara saat menggelar silaturahmi dengan jurnalis.(MI/BAYU ANGGORO)

OPTIMISME pelaku usaha terus terjaga meski saat ini kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya kepercayaan diri itu akan terbukti melalui terjalinnya komunikasi yang baik antara dunia usaha dengan media massa.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, di Bandung, Rabu (18/2).

Ning mengakui saat ini kondisi perekonomian dalam negeri dalam kondisi yang kurang baik. Ini terjadi akibat dampak kondisi perekonomian global yang juga tak kunjung membaik.

Meski begitu, dia mengakui dirinya tidak terlalu risau mengingat keberadaan media massa saat ini yang tetap menjalankan fungsinya dengan baik.

"Teman-teman jurnalis selalu menyampaikan informasi ekonomi secara akurat dan berimbang. Ini membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif," katanya.

Terlebih, dia mengakui dunia usaha tidak bisa berjalan sendiri jika ingin tumbuh optimal. "Dunia usaha dan media harus seiring sejalan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri."

Ning pun memuji peran media dalam menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif. Salah satunya dengan mengedukasi masyarakat tentang realitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.

"Pemberitaan yang konstruktif membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian hukum," tegasnya.

Dengan begitu, Ning kembali menegaskan rasa optimisnya akan perkembangan usaha ke depan meski saat ini kondisinya memang sedang tidak baik.

"Media berperan besar dalam membentuk persepsi publik, sehingga bisa menciptakan iklim sosial yang tenang dan rasional," tandasnya.