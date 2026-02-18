Apindo Jawa Barat Menilai Media Ciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
OPTIMISME pelaku usaha terus terjaga meski saat ini kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya kepercayaan diri itu akan terbukti melalui terjalinnya komunikasi yang baik antara dunia usaha dengan media massa.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, di Bandung, Rabu (18/2).
Ning mengakui saat ini kondisi perekonomian dalam negeri dalam kondisi yang kurang baik. Ini terjadi akibat dampak kondisi perekonomian global yang juga tak kunjung membaik.
Meski begitu, dia mengakui dirinya tidak terlalu risau mengingat keberadaan media massa saat ini yang tetap menjalankan fungsinya dengan baik.
"Teman-teman jurnalis selalu menyampaikan informasi ekonomi secara akurat dan berimbang. Ini membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif," katanya.
Terlebih, dia mengakui dunia usaha tidak bisa berjalan sendiri jika ingin tumbuh optimal. "Dunia usaha dan media harus seiring sejalan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri."
Ning pun memuji peran media dalam menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif. Salah satunya dengan mengedukasi masyarakat tentang realitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.
"Pemberitaan yang konstruktif membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dunia usaha juga membutuhkan kepastian hukum," tegasnya.
Dengan begitu, Ning kembali menegaskan rasa optimisnya akan perkembangan usaha ke depan meski saat ini kondisinya memang sedang tidak baik.
"Media berperan besar dalam membentuk persepsi publik, sehingga bisa menciptakan iklim sosial yang tenang dan rasional," tandasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
