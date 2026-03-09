Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Sukabumi Waspadai Potensi Bencana di Jalur Utama dan Alternatif saat Arus Mudik Lebaran

Benny Bastiandy
09/3/2026 17:14
Sukabumi Waspadai Potensi Bencana di Jalur Utama dan Alternatif saat Arus Mudik Lebaran
Berbagai elemen di Kota dan Kabupaten Sukabumi menghadiri rapat koordinasi lintas sektor menghadapi Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Polres Sukabumi Kota, Senin (9/3).(MI/BENNY BASTIANDY)

APARATUR lintas sektoral di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi saat arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah. Terutama di jalur utama maupun alternatif.

Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, mengatakan di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrem, potensi bencana perlu diwaspadai, terutama menghadapi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

"Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti. Di antaranya memantau titik rawan kemacetan serta mengantisipasi potensi bencana alam seperti longsor dan pohon tumbang," ujarnya di sela rapat koordinasi lintas sektor Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Aula Rekonfu Mapolres Sukabumi Kota, Senin (9/3).

Dia menegaskan, Operasi Ketupat Lodaya bukan hanya soal pengamanan lalu lintas. Lebih dari itu memastikan masyarakat dapat beribadah dan merayakan Idulfitri dengan tenang dan selamat.

"Sinergi lintas sektor sangat penting mengingat wilayah hukum Polres Sukabumi Kota bersinggungan langsung dengan Kabupaten Sukabumi," ungkapnya.

Semakin mendekatinya Idulfitri 1447 Hijriah, Andreas meminta perangkat daerah teknis aktif memantau ketersediaan bahan pokok. Utamanya menjaga stabilitas harga di pasar agar tetap terkendali hingga Lebaran.

"Untuk Dinas Kesehatan, agar menyiagakan pos kesehatan dan tim medis di titik-titik keramaian serta pengamanan untuk menjamin pelayanan medis secara optimal bagi masyarakat di lapangan," tandasnya.

 



Editor : Sugeng
