IHGMA Jawa Barat Gelar Workshop Analisis Investasi untuk General Manager Hotel di Bandung

DPD IHGMA (Indonesian Hotel General Manager Association) Jawa Barat kembali menggelar sesi strategis eksklusif bertajuk “A Step-by-Step Guide to Investment Analysis” yang dipadukan dengan kegiatan Iftar Gathering di Ibis Bandung Pasteur, Rabu (25/2) pukul 15.00 WIB. Acara ini dirancang khusus bagi para General Manager, pimpinan hotel, dan para pengambil keputusan di industri perhotelan sebagai wadah pembelajaran strategis sekaligus ajang silaturahmi selama Ramadan.

Workshop ini menghadirkan Dr. H. Andre Hernowo, SE., M.Si., AK., CHE sebagai pembicara utama. Beliau merupakan akademisi dan praktisi di bidang akuntansi dan keuangan yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan kompetensi manajerial serta analisis investasi di sektor hospitality dan pariwisata dihadiri dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat saat ini dijabat oleh Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si. Dalam sesi workshop, peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kerangka berpikir analisis investasi yang aplikatif bagi General Manager, mulai dari evaluasi kelayakan proyek, analisis risiko, penghitungan return on investment (ROI), hingga pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan outlet baru dan ekspansi bisnis. Materi ini juga relevan bagi para GM yang tengah mempersiapkan diri menuju peran di level board maupun business development.

Ketua IHGMA DPD Jawa Barat, Nor Syahlevie. SE., MM.Par, menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian dari komitmen IHGMA dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis para General Manager di Jawa Barat. “Di tengah dinamika industri yang semakin kompleks, General Manager tidak hanya dituntut unggul dalam operasional, tetapi juga memiliki kompetensi analitis dalam membaca peluang investasi dan menjaga keberlanjutan bisnis hotel,” ujarnya.

Acara ini bersifat terbatas dan eksklusif. GM Anggota IHGMA dapat mengikuti kegiatan ini secara complimentary, sementara GM Non-Anggota, CA, dan FC dikenakan kontribusi sebesar Rp150.000. Setelah sesi workshop, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama sebagai momen mempererat jejaring profesional dan memperkuat sinergi antar pemimpin hotel di Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, IHGMA Jawa Barat berharap dapat mendorong lahirnya pemimpin hotel yang lebih strategis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan investasi serta pengembangan bisnis di era kompetisi yang semakin dinamis.

Ika Florentina, S.Ikom, MM selaku Humas DPP IHGMA Pusat, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen strategis IHGMA dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan para General Manager di Indonesia. “IHGMA saat ini menaungi lebih dari 1.300 GM dan Hotel Leaders di seluruh Indonesia. Kami berkomitmen menghadirkan program pengembangan yang relevan dan berdampak, agar para anggota tidak hanya unggul secara operasional, tetapi juga kuat dalam pengambilan keputusan investasi dan strategi bisnis. Workshop ini adalah wujud nyata dari komitmen tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan, melalui forum eksklusif seperti ini, IHGMA ingin memastikan setiap GM memiliki ruang untuk terus bertumbuh, berkolaborasi, dan memimpin industri dengan perspektif yang lebih strategis dan berkelanjutan. (RO/Z-2)