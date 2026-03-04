favehotel Hyper Square Bandung Siap Menyambut Tamu di Momen Lebaran

favehotel Hyper Square Bandung menawarkan pengalaman menginap nyaman saat Lebaran dengan fasilitas modern, lokasi strategis, dan sajian kuliner di Lime Coffee Shop.(favehotel Hyper Square Bandung)

MENYAMBUT momen Hari Raya Idul Fitri, favehotel Hyper Square Bandung siap memberikan pengalaman menginap yang nyaman, praktis, dan menyenangkan bagi para tamu yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di Kota Bandung.

Mengusung konsep hotel modern dan fungsional, favehotel menghadirkan kamar dengan desain minimalis yang nyaman, dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti tempat tidur berkualitas, TV LED, akses Wi-Fi gratis, kamar mandi bersih dengan shower air hangat, serta amenities standar yang menunjang kenyamanan selama masa libur Lebaran.

Momen Lebaran identik dengan kebersamaan dan silaturahmi. Oleh karena itu, favehotel menjadi pilihan tepat bagi tamu yang datang dari luar kota maupun warga Bandung yang ingin menikmati suasana staycation tanpa harus jauh bepergian. Lokasinya yang strategis di kawasan pusat perbelanjaan dan kuliner memudahkan tamu untuk beraktivitas bersama keluarga.

Selain kenyamanan kamar, tamu juga dapat menikmati sajian kuliner lezat di Lime Coffee Shop yang tersedia untuk sarapan maupun santap bersama keluarga. Tim hotel juga telah mempersiapkan pelayanan terbaik dengan standar kebersihan dan keamanan yang terjaga, sehingga tamu dapat menginap dengan tenang dan nyaman selama libur Lebaran.

“Lebaran adalah momen spesial untuk berkumpul bersama orang-orang tercinta. Kami ingin menghadirkan suasana menginap yang hangat, nyaman, dan penuh kesan bagi setiap tamu yang memilih favehotel sebagai tempat beristirahat selama liburan,” ujar perwakilan manajemen favehotel.

Rayakan kebersamaan dan ciptakan momen tak terlupakan di Lebaran tahun ini bersama favehotel Hyper Square Bandung. Untuk informasi dan reservasi, tamu dapat langsung menghubungi hotel atau mengunjungi official website dan media sosial favehotel Hyper Square Bandung. (RO/Z-2)