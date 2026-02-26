Pemesanan Tiket KA Mulai Tunjukkan Peningkatan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMESANAN tiket kereta api untuk masa Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Daop 3 Cirebon menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan terjadi seiring semakin mendekatnya Hari Raya Idul Fitri 2026.
Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menjelaskan bahwa masa angkutan Lebaran 2026 berlangsung selama 22 hari, tepatnya mulai 11 Maret 2026 hingga 1 April 2026.
“Pada periode tersebut, kami mengoperasikan berbagai perjalanan kereta api jarak jauh guna melayani mobilitas masyarakat,” tuturnya, Kamis (26/2).
Ada pun tujuannya mencakup perjalanan dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon menuju berbagai kota tujuan, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, dan kota lainnya.
Dia menjelaskan hingga saat ini jumlah tiket untuk masa angkutan lebaran 2026 yang telah terjual tercatat sebanyak 57.673 tiket atau sekitar 36,5% dari total 157.740 kapasitas tempat duduk yang disediakan. Ini berarti masih tersedia sekitar 100.000 an tiket untuk masa angkutan lebaran 2026.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di libur lebaran diimbau untuk bisa mengatur perjalanan mereka.
“Kami mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal agar dapat memperoleh jadwal sesuai kebutuhan,” tambah Muhibbuddin.
Masyarakat juga diimbau untuk segera melakukan pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, maupun kanal resmi lainnya, agar dapat mengamankan tiket dan merencanakan perjalanan dengan baik sebelum tiket habis.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved