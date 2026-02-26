Pemesanan Tiket KA Mulai Tunjukkan Peningkatan

Penumpang kereta api bersiap melakukan perjalanan dari Stasiun Cirebon.(MI/NURUL HIDAYAH)

PEMESANAN tiket kereta api untuk masa Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Daop 3 Cirebon menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan terjadi seiring semakin mendekatnya Hari Raya Idul Fitri 2026.

Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menjelaskan bahwa masa angkutan Lebaran 2026 berlangsung selama 22 hari, tepatnya mulai 11 Maret 2026 hingga 1 April 2026.

“Pada periode tersebut, kami mengoperasikan berbagai perjalanan kereta api jarak jauh guna melayani mobilitas masyarakat,” tuturnya, Kamis (26/2).

Ada pun tujuannya mencakup perjalanan dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon menuju berbagai kota tujuan, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, dan kota lainnya.

Dia menjelaskan hingga saat ini jumlah tiket untuk masa angkutan lebaran 2026 yang telah terjual tercatat sebanyak 57.673 tiket atau sekitar 36,5% dari total 157.740 kapasitas tempat duduk yang disediakan. Ini berarti masih tersedia sekitar 100.000 an tiket untuk masa angkutan lebaran 2026.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di libur lebaran diimbau untuk bisa mengatur perjalanan mereka.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal agar dapat memperoleh jadwal sesuai kebutuhan,” tambah Muhibbuddin.

Masyarakat juga diimbau untuk segera melakukan pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, maupun kanal resmi lainnya, agar dapat mengamankan tiket dan merencanakan perjalanan dengan baik sebelum tiket habis.