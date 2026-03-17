Polres Cianjur Fasilitasi Masyarakat Pulang Kampung melalui Program Mudik Gratis

Kapolres Cianjur AKB Ahmad Alexander Yurikho Hadi menyampaikan ucapan selamat pulang kampung pada peserta mudik gratis.(MI/BENNY BASTIANDY)

RATUSAN perantau yang lama menetap di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, difasilitasi kepolisian setempat melaksanakan pulang kampung menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (17/3).

Terdapat lima unit bus yang disiapkan pada agenda mudik gratis tersebut.

Kapolres Cianjur, Ajun Komisaris Besar Akhmad Alexander Yurikho Hadi, mengatakan bertepatan momen arus mudik, Polres Cianjur berkeinginan membantu masyarakat yang rindu berkumpul bersama keluarga saat Idulfitri. Pada program mudik gratis itu, masyarakat tinggal duduk manis hingga sampai ke tempat tujuan.

Baca juga : Bank Jakarta Perkuat Mudik Gratis, 20 Bus Diberangkatkan dari Silang Monas

"Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan Idulfitri 1447 Hijriah. Kami di Polres Cianjur ingin membagi kebahagiaan dan momen kemenangan ini dengan menyediakan lima unit bus," ujarnya, Selasa (17/3).

Terdapat 159 orang yang mendaftarkan diri mengikuti mudik gratis tersebut.

Awalnya titik akhir rute mudik gratis berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. "Tapi nanti perkembangan lebih lanjut ada yang akan ke Solo, ada yang ke Yogyakarta," ungkapnya.

Baca juga : Sebanyak 259 Peserta Mengikuti Program Mudik Gratis Pemkot Bandung

Alexander menyebutkan, meskipun anggota Polres Cianjur tak ada yang melaksanakan mudik karena harus mengamankan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, tetapi berbagi kebahagiaan merupakan bagian dari hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat.

Dia mengagendakan mudik gratis sebagai program tahunan setiap menjelang Idulfitri. "Insya Allah, kegiatan ini akan jadi agenda tahunan."



Titipan kendaraan



Bertepatan momen mudik Idulfitri 1447 Hijriah, Polres Cianjur juga membuka layanan penitipan kendaraan bagi para pemudik yang pulang kampung. Polres Cianjur pun menjamin keamanannya selama kendaraan ditinggal para pemiliknya.

"Untuk warga Cianjur yang akan mudik, nanti bisa menitipkan kendaraannya di Polres Cianjur, baik roda dua maupun roda empat. Halaman parkir di Polres Cianjur cukup luas," kata Alexander.

Penitipan kendaraan juga dilakukan di setiap polsek. Masyarakat tinggal membawa kendaraannya ke polres atau polsek dengan yang dilengkapi surat-surat.

"Jadi, nanti sepulang mudik, mereka bisa membawa kembali kendaraan dengan aman," ucapnya.

Polres Cianjur akan mengawasi rumah-rumah kosong yang ditinggal pemiliknya karena kepentingan mudik. Patroli akan dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya upaya kejahatan.

"Kami di Polres Cianjur punya Tim Maung dan Tim Jago Presisi, insya Allah mereka akan mengawasi rumah-rumah kosong dengan mengintensifkan patroli," pungkasnya.