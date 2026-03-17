Polres Cianjur Fasilitasi Masyarakat Pulang Kampung melalui Program Mudik Gratis

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
RATUSAN perantau yang lama menetap di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, difasilitasi kepolisian setempat melaksanakan pulang kampung menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (17/3).
Terdapat lima unit bus yang disiapkan pada agenda mudik gratis tersebut.
Kapolres Cianjur, Ajun Komisaris Besar Akhmad Alexander Yurikho Hadi, mengatakan bertepatan momen arus mudik, Polres Cianjur berkeinginan membantu masyarakat yang rindu berkumpul bersama keluarga saat Idulfitri. Pada program mudik gratis itu, masyarakat tinggal duduk manis hingga sampai ke tempat tujuan.
"Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan Idulfitri 1447 Hijriah. Kami di Polres Cianjur ingin membagi kebahagiaan dan momen kemenangan ini dengan menyediakan lima unit bus," ujarnya, Selasa (17/3).
Terdapat 159 orang yang mendaftarkan diri mengikuti mudik gratis tersebut.
Awalnya titik akhir rute mudik gratis berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. "Tapi nanti perkembangan lebih lanjut ada yang akan ke Solo, ada yang ke Yogyakarta," ungkapnya.
Alexander menyebutkan, meskipun anggota Polres Cianjur tak ada yang melaksanakan mudik karena harus mengamankan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, tetapi berbagi kebahagiaan merupakan bagian dari hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat.
Dia mengagendakan mudik gratis sebagai program tahunan setiap menjelang Idulfitri. "Insya Allah, kegiatan ini akan jadi agenda tahunan."
Titipan kendaraan
Bertepatan momen mudik Idulfitri 1447 Hijriah, Polres Cianjur juga membuka layanan penitipan kendaraan bagi para pemudik yang pulang kampung. Polres Cianjur pun menjamin keamanannya selama kendaraan ditinggal para pemiliknya.
"Untuk warga Cianjur yang akan mudik, nanti bisa menitipkan kendaraannya di Polres Cianjur, baik roda dua maupun roda empat. Halaman parkir di Polres Cianjur cukup luas," kata Alexander.
Penitipan kendaraan juga dilakukan di setiap polsek. Masyarakat tinggal membawa kendaraannya ke polres atau polsek dengan yang dilengkapi surat-surat.
"Jadi, nanti sepulang mudik, mereka bisa membawa kembali kendaraan dengan aman," ucapnya.
Polres Cianjur akan mengawasi rumah-rumah kosong yang ditinggal pemiliknya karena kepentingan mudik. Patroli akan dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya upaya kejahatan.
"Kami di Polres Cianjur punya Tim Maung dan Tim Jago Presisi, insya Allah mereka akan mengawasi rumah-rumah kosong dengan mengintensifkan patroli," pungkasnya.
Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh jajaran Polresta Cirebon.
Bagi mereka, ini bukan sekadar agenda rutin, tapi cara menjaga ingatan
Mudik gratis bukan sekadar layanan transportasi tanpa biaya, melainkan bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi antarwilayah
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status tersangka terhadap BS
POLRES Tasikmalaya Kota berangkatkan 114 orang pemudik dilakukan secara gratis tujuan Yogyakarta-Solo menggunakan dua unit bus pariwisata dari perusahaan otobus Primajasa.
POSKO Terpadu Polres Cimahi di GT Padalarang Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian pengguna kendaraan. Sebuah bangunan berdiri kokoh terinspirasi dari karakter robot Transformers.
REKAYASA lalu lintas one way resmi diberlakukan di ruas Tol Cipali KM 72 hingga KM 188 tepat pada pukul 15.21 WIB.
Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini mengusung tema “Ramadan Membentuk Mental Prajurit TNI yang Prima dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Tauhid untuk Indonesia Maju.”
HARGA daging sapi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, naik jadi Rp150 ribu per kilogram pada H-4 Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (17/3).
Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang rutin digelar setiap tahun
Komisi III DPRD Jabar juga mendorong penguatan inovasi pelayanan dan optimalisasi sistem digital di P3DW.
JALUR menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tersendat akibat antrean panjang truk pengangkut sampah, Senin (16/3).
integritas tidak muncul secara instan ketika seseorang memasuki lembaga penegak hukum.
WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan, membekukan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT).
DUA bangunan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan rusak terdampak gempa 4,2 magnitudo, Minggu (15/3). Kedua bangunan itu berada di dua lokasi berbeda.
Serangan tersebut merupakan bentuk intimidasi brutal yang mengancam kebebasan sipil di Indonesia.
Para pengurus himpunan mahasiswa membaur dengan anak-anak hebat dari panti yatim piatu beserta para pengurus panti asuhan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved