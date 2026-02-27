Fave hotel Braga Bandung Hadirkan Selera Iftar Sajian Nusantara, Promo Spesial Ramadan

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MENYAMBUT dan memeriahkan bulan suci Ramadan, favehotel Braga Bandung menghadirkan promo spesial berbuka puasa bertajuk “Selera Iftar”, sebuah paket All You Can Eat Iftar Buffet yang menawarkan ragam sajian khas Nusantara dengan harga terjangkau di kawasan strategis Braga, pusat Kota Bandung.
"Mengusung konsep Sajian Lezat Nusantara, Selera Iftar kali ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan bagi keluarga, sahabat, hingga rekan kerja yang ingin mengadakan acara buka bersama selama Ramadan,” ungkap Aufa, Marcomm fave hotel Braga Bandung.
Para tamu dapat menikmati berbagai pilihan menu yang variatif, mulai dari aneka takjil tradisional, gorengan hangat, hidangan utama khas Indonesia, menu pendamping, hingga pilihan dessert dan minuman segar yang menggugah selera.
Paket Selera Iftar ini ditawarkan dengan harga spesial Rp108.000 nett per orang dari harga normal Rp120.000. Tidak hanya itu, tersedia pula promo menarik Buy 10 Get 1 Free yang berlaku setiap hari, sehingga menjadi pilihan ideal bagi tamu yang ingin mengadakan acara berbuka dalam jumlah besar.
Berlokasi di kawasan legendaris Braga yang dikenal sebagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung, fave hotel Braga menawarkan akses yang mudah dijangkau, baik oleh wisatawan maupun masyarakat lokal. Suasana restoran yang nyaman dan pelayanan yang profesional semakin melengkapi pengalaman berbuka puasa yang berkesan.
Dengan kapasitas yang memadai untuk acara kelompok maupun individu, Selera Iftar diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Bandung dalam merayakan momen berbuka puasa bersama.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
UMKM Gadoeh Rasa menghadirkan makanan pendamping anak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi
Washington bagi Islamabad di tengah memanasnya konfrontasi bersenjata antara Pakistan dan Taliban Afghanistan.
Gerai ini tampil dengan konsep experience paling lengkap yang pernah dihadirkan Jabarano Coffee.
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda di semua restoran yang berada di Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central.
Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut.
Ragam menu yang disajikan mencakup hidangan Nusantara, Asian, Middle Eastern, hingga Western, yang berganti setiap hari
MENJELANG momen suci Idulfitri 1447 Hijriah/2026, J&C Cookies menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi kebutuhan kue kering Lebaran masyarakat Indonesia.
Untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan, tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda
Sate Hadori menjadi salah satu warung legendaris yang menyediakan beragam menu berbahan daging kambing
Kuliner berkuah adalah makanan yang mengandalkan kelezatan kuah sebagai daya tarik utama.
A Wishful Ramadan menyajikan ragam hidangan pilihan dengan sentuhan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara.
Truntum Cihampelas menghadirkan The Pohaci Sky Lounge, rooftop eksklusif dengan panorama Gunung Tangkuban Perahu dan city light Bandung
Bertempat di Damai Restaurant, pengalaman iftar eksklusif ini dirancang sebagai kolaborasi enam tangan yang bergilir.
Kampoeng Ramadan tahun ini diselenggarakan di Oasis Bistro & Poolside Aston Cirebon.
Mengusung perpaduan cita rasa Nusantara dan Internasional, acara ini dirancang untuk menciptakan momen berbuka yang istimewa bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved