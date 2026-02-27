Fave hotel Braga Bandung Hadirkan Selera Iftar Sajian Nusantara, Promo Spesial Ramadan

Selera Iftar Sajian Nusantara dari Fave Hotel Braga yang disajikan selama Ramadan.(ISTIMEWA)

MENYAMBUT dan memeriahkan bulan suci Ramadan, favehotel Braga Bandung menghadirkan promo spesial berbuka puasa bertajuk “Selera Iftar”, sebuah paket All You Can Eat Iftar Buffet yang menawarkan ragam sajian khas Nusantara dengan harga terjangkau di kawasan strategis Braga, pusat Kota Bandung.

"Mengusung konsep Sajian Lezat Nusantara, Selera Iftar kali ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan bagi keluarga, sahabat, hingga rekan kerja yang ingin mengadakan acara buka bersama selama Ramadan,” ungkap Aufa, Marcomm fave hotel Braga Bandung.

Para tamu dapat menikmati berbagai pilihan menu yang variatif, mulai dari aneka takjil tradisional, gorengan hangat, hidangan utama khas Indonesia, menu pendamping, hingga pilihan dessert dan minuman segar yang menggugah selera.

Paket Selera Iftar ini ditawarkan dengan harga spesial Rp108.000 nett per orang dari harga normal Rp120.000. Tidak hanya itu, tersedia pula promo menarik Buy 10 Get 1 Free yang berlaku setiap hari, sehingga menjadi pilihan ideal bagi tamu yang ingin mengadakan acara berbuka dalam jumlah besar.

Berlokasi di kawasan legendaris Braga yang dikenal sebagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung, fave hotel Braga menawarkan akses yang mudah dijangkau, baik oleh wisatawan maupun masyarakat lokal. Suasana restoran yang nyaman dan pelayanan yang profesional semakin melengkapi pengalaman berbuka puasa yang berkesan.

Dengan kapasitas yang memadai untuk acara kelompok maupun individu, Selera Iftar diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Bandung dalam merayakan momen berbuka puasa bersama.