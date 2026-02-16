Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central mengajak tamu menikmati berbuka puasa sesuai preferensi, suasana intim dan premium(ISTIMEWA)



MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central menghadirkan penawaran iftar yang istimewa.

Kali ini, untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan, tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda di semua restoran yang berada di Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central.

Dengan lokasi yang strategis, kedua hotel ini memberikan fleksibilitas bagi para tamu untuk menikmati berbuka puasa sesuai preferensi, suasana intim dan premium di Pullman Bandung Grand Central, atau nuansa hangat dan santai di ibis Styles Bandung Grand Central, yang menjadikan setiap momen iftar terasa istimewa.

Baca juga : Jelajah Ragam Kuliner Iftar di Pullman & ibis Styles Bandung Grand Central



Sadrasa Restaurant – Savour of Ummah Iftar Buffet Dinner



Savour of Ummah Iftar Buffet akan berlangsung mulai 23 Februari hingga 18 Maret 2026, setiap pukul 18.00–22.30 WIB. Para tamu dapat menikmati pilihan menu premium, termasuk Australian Prime Rib on the Bone, Kambing Guling, Lamb Ouzi Rice, Japanese Corner, serta dessert khas Timur Tengah Baklava, dan sajian kopi Turki.

Suasana berbuka semakin semarak dengan hiburan tari Sufi dan alunan musik Timur Tengah. Sajian ini dapat dinikmati dengan harga Rp549.000 net untuk dewasa dan Rp274.500 net untuk anak, dengan penawaran Istimewa Beli 4 Dapat 5.

Baca juga : Ramadan Sudah Dekat, Harga Cabai di Kota Palu Semakin Mahal

Lengkapi pula pengalaman berbuka dengan kreasi Moktail Ramadan di harga Rp54.000 net yang tersedia dengan promo Beli 2 Dapat 1.

Sebagai bagian dari komitmen dalam momen yang bermakna ini, Pullman Bandung Grand Central dengan bangga mendukung program Accor ATFAC (A Trust for A Child), dengan berkontribusi sebesar Rp5.000,- per orang dari setiap pembelian iftar Savour of Ummah Iftar Buffet Dinner.



T-Box Tea, Coffee, and Bakery – Takjil Ramadan



Bagi yang ingin berbuka dengan suasana santai, T-Box menghadirkan Takjil Ramadan dari 18 Februari hingga 18 Maret 2026, setiap pukul 17.00–21.00 WIB, dengan paket camilan manis dan gurih serta moktail segar.

Paket ditawarkan dengan harga Rp139.000 net per orang, sedangkan moktail Rp54.000 net per gelas. Dapatkan potongan 10% untuk tamu kedua bagi member, serta promo Beli 2 Gratis 1 Moktail.



Mad Cow Restaurant – Maddie’s Twilight Iftar



Bagi tamu yang menginginkan suasana berbuka yang lebih intim, Mad Cow Restaurant menghadirkan Maddie’s Twilight Iftar. Cocok untuk momen kebersamaan, paket ini mempersembahkan sajian makan malam yang komplit, mulai dari takjil, sajian pembuka, sajian utama khas Josper Grill, sajian penutup serta minuman segar, dengan harga Rp375,000 per orang dengan minimum pembelian untuk dua orang.

Ada pula pilihan hidangan à la carte mulai dari Rp73.000 net dan berbagai kreasi moktail Rp54.000 net per gelas. Maddie’s Twilight Iftar tersedia dari 18 Februari hingga 18 Maret 2026, pukul 18.00–21.30 WIB.

Dapatkan diskon 10% untuk semua tapas dan moktail Ramadan setiap hari pada pukul 16.00–20.00 WIB.

Akasa – Twilight Iftar Mezze (Takjil Tapas)



Nikmati santapan di Akasa melalui program Twilight Iftar Mezze 2026, yang berlangsung dari 18 Februari hingga 18 Maret 2026, pukul 17.30–22.30 WIB. Menyajikan hidangan à la carte dan moktail yang dikurasi khusus.

Tamu dapat menikmati tapas manis dan gurih untuk berbuka dengan pemandangan Bandung 360 derajat. Menu tapas tersedia dengan harga mulai dari Rp48.000 net dan berbagai kreasi moktail Rp54.000 net per gelas.

Jangan lewatkan potongan 10% untuk semua tapas dan moktail Ramadan setiap hari pukul 16.00–20.00 WIB.



strEATs Café ibis Styles Bandung – Buk-Ber & Takjil at strEATs



Sementara itu, di strEATs Café ibis Styles Bandung, tamu dapat menikmati pengalaman berbuka hangat melalui Buk-Ber Iftar Buffet. Buk-Ber Iftar Buffet berlangsung dari 23 Februari hingga 18 Maret 2026, setiap pukul 18.00–22.00 WIB.

Tamu dapat menjelajahi berbagai sajian tradisional Indonesia, angkringan, serta aneka sajian penutup, dengan harga Rp219.000 net untuk dewasa dan Rp109.500 net untuk anak.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam menciptakan momen yang bermakna, ibis Styles Bandung Grand Central dengan bangga mendukung program ATFAC (A Trust for A Child) dari Accor, dengan menyumbangkan Rp1.500 per orang dari setiap Buk-Ber di strEATs.

Untuk menambahkan kesegaran di waktu berbuka puasa, nikmati berbagai kreasi moktail dengan harga Rp39.000 net per gelas. Menghadirkan penawaran menarik, termasuk promo Beli 4 Dapat 5 untuk Buk-Ber Iftar Buffet dan Beli 2 Gratis 1 untuk kreasi moktail Ramadan.

Untuk sajian yang lebih ringan, tamu diajak untuk mencoba Takjil at strEATs yang tersedia dari 18 Februari hingga 18 Maret 2026, pukul 18.00–22.00 WIB, dengan paket Rp89.000 net per orang.

Jelajahi ragam kuliner ini dengan promo menarik, seperti diskon 15% untuk anggota Accor+ Explorer dan 10% bagi anggota Accor Live Limitless pada program-program tertentu.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi +62 22 8603 8888 atau WhatsApp +62 819 4432 8889, serta ikuti akun Instagram resmi @pullmanbandunggrandcentral atau kunjungi www.pullman-bandung-grandcentral.com.