Rayakan Ramadan dengan Iftar Hangat di Vue Palace, ARTOTEL Curated melalui A Wishful Ramadan

Media Indonesia
06/2/2026 21:53
Rayakan Ramadan dengan Iftar Hangat di Vue Palace, ARTOTEL Curated melalui A Wishful Ramadan
Sajian A Wishful Ramadan di Vue Palace Bandung(ISTIMEWA)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Vue Palace, ARTOTEL Curated menghadirkan program berbuka puasa spesial bertajuk “A Wishful Ramadan”,
sebuah pengalaman iftar yang dirancang untuk menghadirkan kehangatan,
kebersamaan, dan harapan di tahun yang baik ini.

Mengusung konsep santai namun penuh makna, A Wishful Ramadan menyajikan
ragam hidangan pilihan dengan sentuhan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara.

Pilihan menu favorit yang cocok dinikmati bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Program ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin merayakan momen berbuka puasa dengan pengalaman yang lebih berkesan.

Highlight Program “A Wishful Ramadan”:
Harga: IDR 148.000 net/orang
Promo Spesial: Buy 10 Get 1 Free (syarat & ketentuan berlaku)
Hiburan: Live Acoustic Performance setiap hari Sabtu
Periode: 20 Februari – 17 Maret 2026
Lokasi: Karupa All Day Dining, Lobby Area

Untuk melengkapi suasana Ramadan, Vue Palace juga menghadirkan pertunjukan musik akustik secara langsung setiap Sabtu, menciptakan ambience hangat yang mendukung momen kebersamaan saat berbuka puasa.

"Melalui A Wishful Ramadan, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka
puasa yang tidak hanya berfokus pada hidangan, tetapi juga pada suasana dan kebersamaan. Kami berharap para tamu dapat menikmati momen Ramadan dengan lebih bermakna bersama orang-orang terdekat," ujar Aditya Maulana, General Manager VUE Palace



Editor : Sugeng
