Rayakan Ramadan dengan Iftar Hangat di Vue Palace, ARTOTEL Curated melalui A Wishful Ramadan

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Vue Palace, ARTOTEL Curated menghadirkan program berbuka puasa spesial bertajuk “A Wishful Ramadan”,
sebuah pengalaman iftar yang dirancang untuk menghadirkan kehangatan,
kebersamaan, dan harapan di tahun yang baik ini.
Mengusung konsep santai namun penuh makna, A Wishful Ramadan menyajikan
ragam hidangan pilihan dengan sentuhan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara.
Pilihan menu favorit yang cocok dinikmati bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Program ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin merayakan momen berbuka puasa dengan pengalaman yang lebih berkesan.
Highlight Program “A Wishful Ramadan”:
Harga: IDR 148.000 net/orang
Promo Spesial: Buy 10 Get 1 Free (syarat & ketentuan berlaku)
Hiburan: Live Acoustic Performance setiap hari Sabtu
Periode: 20 Februari – 17 Maret 2026
Lokasi: Karupa All Day Dining, Lobby Area
Untuk melengkapi suasana Ramadan, Vue Palace juga menghadirkan pertunjukan musik akustik secara langsung setiap Sabtu, menciptakan ambience hangat yang mendukung momen kebersamaan saat berbuka puasa.
"Melalui A Wishful Ramadan, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka
puasa yang tidak hanya berfokus pada hidangan, tetapi juga pada suasana dan kebersamaan. Kami berharap para tamu dapat menikmati momen Ramadan dengan lebih bermakna bersama orang-orang terdekat," ujar Aditya Maulana, General Manager VUE Palace
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
UMKM Gadoeh Rasa menghadirkan makanan pendamping anak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi
Mengusung konsep Sajian Lezat Nusantara, Selera Iftar kali ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan
Gerai ini tampil dengan konsep experience paling lengkap yang pernah dihadirkan Jabarano Coffee.
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda di semua restoran yang berada di Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central.
Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut.
Ragam menu yang disajikan mencakup hidangan Nusantara, Asian, Middle Eastern, hingga Western, yang berganti setiap hari
MENJELANG momen suci Idulfitri 1447 Hijriah/2026, J&C Cookies menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi kebutuhan kue kering Lebaran masyarakat Indonesia.
Untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan, tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda
Sate Hadori menjadi salah satu warung legendaris yang menyediakan beragam menu berbahan daging kambing
Kuliner berkuah adalah makanan yang mengandalkan kelezatan kuah sebagai daya tarik utama.
Truntum Cihampelas menghadirkan The Pohaci Sky Lounge, rooftop eksklusif dengan panorama Gunung Tangkuban Perahu dan city light Bandung
Bertempat di Damai Restaurant, pengalaman iftar eksklusif ini dirancang sebagai kolaborasi enam tangan yang bergilir.
Kampoeng Ramadan tahun ini diselenggarakan di Oasis Bistro & Poolside Aston Cirebon.
Mengusung perpaduan cita rasa Nusantara dan Internasional, acara ini dirancang untuk menciptakan momen berbuka yang istimewa bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat.
