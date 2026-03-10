Rumah Makan Ambara Biru, Perpaduan Cita Rasa Sunda dan Brazil Hadir di Bandung

Headline
DUNIA kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan konsep unik melalui kehadiran Rumah Makan Ambara Biru yang menawarkan pengalaman kuliner berbeda dengan memadukan cita rasa khas Sunda dan Brasil.
Restoran yang berlokasi di Jalan Panaitan, Kota Bandung ini menghadirkan berbagai menu spesial, termasuk paket berbuka puasa selama bulan Ramadan.
Pemilik Ambara Biru, Douglas Yamashita, Selasa (10/3) menerangkan, restoran menawarkan berbagai paket berbuka puasa yang menarik dan terjangkau. Salah satu menu andalan adalah paket Ramadan nasi liwet yang disajikan lengkap dengan ayam bakakak, perkedel, sambal, lalapan, tumis kangkung, serta minuman segar seperti jus stroberi.
“Menu paket buka puasa ini kami siapkan dalam beberapa pilihan, mulai dari paket satu, dua, tiga, dan paket lainnya. Konsepnya cocok untuk keluarga maupun rombongan yang ingin berbuka puasa bersama,” terang pria berkebangsaan Brazil itu.
?Menurut Douglas, konsep Ambara Biru memang menggabungkan dua budaya kuliner, yakni Sunda dan Brasil. Hal tersebut dihadirkan agar masyarakat Indonesia dapat mengenal lebih dekat cita rasa khas Negeri Samba yang terkenal dengan sepakbola dipadukan dengan makanan lokal.
Dalam budaya kuliner Brasil, nasi juga menjadi bagian penting dalam setiap hidangan, hampir sama seperti di Indonesia. Perbedaannya, nasi di Brasil biasanya disajikan bersama kuah kacang merah kental yang dikenal dengan nama feijão.
“Di Brasil hampir setiap hidangan juga disajikan dengan nasi. Yang membedakan adalah biasanya mereka menambahkan kuah kacang merah kental yang disebut feijão sebagai pendampingnya,” terangnya.
Selain menu khas tersebut Ambara Biru juga menyajikan hidangan populer Brasil lainnya seperti steak khas yang dikenal dengan nama picanha. Menu ini biasanya disajikan dengan potongan steak picanha, nasi, serta kuah kacang merah yang menjadi pelengkap utama.
“Picanha menjadi salah satu menu favorit kami, terutama untuk berbuka puasa. Namun untuk paket berbuka puasa, khususnya bagi pengunjung yang datang secara berkelompok, menu juga bisa disesuaikan atau dinegosiasikan sesuai kebutuhan,” ucapnya.
Douglas menambahkan, tak hanya makanan utama, Ambara Biru juga menawarkan hidangan penutup khas Brasil yang dikenal dengan nama Brigadeiro. Makanan ini berbentuk bola cokelat manis yang sering disajikan sebagai dessert dalam berbagai acara di Brasil.
Selain menu Brasil, pengunjung juga tetap dapat menikmati berbagai hidangan khas Sunda seperti ayam bakar, pepes, hingga nasi liwet yang menjadi favorit masyarakat Bandung.
Kuliner dua negara
Restoran yang berdiri sejak Desember 2025 ini mengusung konsep Homemade Fusion Food, yakni perpaduan masakan rumahan Sunda dengan sentuhan kuliner Brasil. Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman makan yang unik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kuliner dari dua negara.
“Ambara Biru merupakan satu-satunya restoran yang memperkenalkan perpaduan masakan Brasil dan Sunda kepada masyarakat Indonesia. Kami ingin menghadirkan dua budaya kuliner dalam satu tempat,” tambah Douglas.
Selain itu, restoran ini juga menghadirkan berbagai menu unik seperti nasi goreng Brasil serta moqueca de peixe, yakni hidangan ikan dengan kuah kental berbumbu paprika dan santan yang memiliki cita rasa khas. Tersedia pula minuman sehat seperti açaí dan guaraná blend yang dikenal kaya antioksidan dan populer di Brasil.
Mengusung konsep “Sunda Soul, Brazilian Heart”, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga membawa cerita budaya dalam setiap hidangan.
Selama Ramadan, Ambara Biru juga menawarkan promo paket buka puasa bersama dengan harga mulai dari Rp55.000 per orang, yang sudah termasuk minuman. Promo tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan menarik bagi keluarga, komunitas, maupun rekan kerja yang ingin menikmati kebersamaan saat berbuka puasa.
Melalui konsep tersebut, Ambara Biru percaya bahwa makanan dapat menjadi sarana untuk mempertemukan budaya, mempererat kebersamaan, sekaligus menciptakan pengalaman kuliner yang berkesan bagi para pengunjung.
