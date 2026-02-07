9 Rekomendasi Glamping di Bogor yang Cocok Dikunjungi saat Liburan

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
GLAMPING adalah singkatan dari glamorous camping, yaitu konsep berkemah modern yang menggabungkan pengalaman dekat dengan alam dengan fasilitas nyaman layaknya hotel.
Glamping merupakan cara lain dari menikmati alam dengan nyaman tanpa harus survival.
Glamping populer dengan suasana hutan yang tenang dan fasilitas lengkap termasuk api unggun serta pemandangan alam sekitar yang asri.
Cocok untuk liburan romantis atau keluarga, berada di kawasan Megamendung dengan pemandangan pegunungan dan udara sejuk.
Glamping bergaya unik ala tenda Mongolian atau Apache, lengkap dengan fasilitas keluarga seperti kolam renang dan taman bermain.
Tempat glamping dengan nuansa keluarga, cocok buat liburan santai bersama keluarga atau rombongan kecil.
Pilihan nyaman dengan suasana alam hijau Bogor yang tenang, pas untuk staycation jauh dari keramaian kota.
Glamping yang asri di Megamendung, juga dekat dengan beberapa spot alam seperti curug untuk dijelajahi.
Area glamping luas dengan berbagai tipe tenda dan fasilitas outdoor untuk aktivitas keluarga.
Pilihan glamping di area Cijeruk yang populer dengan suasana alam bebas dan pengalaman kemah dekat hutan.
Glamping cozy dengan suasana santai yang pas untuk liburan bareng pasangan atau teman.
Banyak glamping di Bogor berada di area Megamendung, Cisarua, dan Tamansari, dengan udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah. Beberapa lokasi juga menawarkan aktivitas outdoor seperti trekking, api unggun, BBQ, dan spot foto alam yang instagramable. (Z-4)
Berbeda dengan camping biasa yang identik dengan tenda sederhana dan perlengkapan seadanya, glamping menyediakan fasilitas lengkap seperti tempat tidur empuk, kamar mandi pribadi
Forest Garden Puncak by Luxcamp luncurkan konsep nature escape. Destinasi hidden gem Puncak ini beri pengalaman menginap nyaman di tengah hutan pegunungan.
Berbeda dengan camping tradisional yang menggunakan tenda sederhana dan peralatan sendiri, glamping menyediakan akomodasi lengkap dan nyaman, seperti kasur empuk
Luxcamp Puncak by Horison, salah satu properti unggulan di bawah naungan Horison Hotels Group, hadir sebagai pilihan terbaik bagi wisatawan
