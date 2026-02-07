9 Rekomendasi Glamping di Bogor yang Cocok Dikunjungi saat Liburan

Glamping(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

GLAMPING adalah singkatan dari glamorous camping, yaitu konsep berkemah modern yang menggabungkan pengalaman dekat dengan alam dengan fasilitas nyaman layaknya hotel.

Glamping merupakan cara lain dari menikmati alam dengan nyaman tanpa harus survival.

Berikut 9 Rekomendasi Glamping di Bogor

1. Forrester Glamping Co

Glamping populer dengan suasana hutan yang tenang dan fasilitas lengkap termasuk api unggun serta pemandangan alam sekitar yang asri.

2. Forest Garden Batulayang

Cocok untuk liburan romantis atau keluarga, berada di kawasan Megamendung dengan pemandangan pegunungan dan udara sejuk.

3. The Highland Park Resort Hotel Bogor

Glamping bergaya unik ala tenda Mongolian atau Apache, lengkap dengan fasilitas keluarga seperti kolam renang dan taman bermain.

4. Edelweiss Family Glamping Bogor

Tempat glamping dengan nuansa keluarga, cocok buat liburan santai bersama keluarga atau rombongan kecil.

5. Green Glamping

Pilihan nyaman dengan suasana alam hijau Bogor yang tenang, pas untuk staycation jauh dari keramaian kota.

6. D'Paseban Glamping

Glamping yang asri di Megamendung, juga dekat dengan beberapa spot alam seperti curug untuk dijelajahi.

7. SoulCamp Gunung Geulis Campsite

Area glamping luas dengan berbagai tipe tenda dan fasilitas outdoor untuk aktivitas keluarga.

8. Alang Alang Nature Camp

Pilihan glamping di area Cijeruk yang populer dengan suasana alam bebas dan pengalaman kemah dekat hutan.

9. De Boekit Glamping

Glamping cozy dengan suasana santai yang pas untuk liburan bareng pasangan atau teman.

Banyak glamping di Bogor berada di area Megamendung, Cisarua, dan Tamansari, dengan udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah. Beberapa lokasi juga menawarkan aktivitas outdoor seperti trekking, api unggun, BBQ, dan spot foto alam yang instagramable. (Z-4)

Sumber: megasyariah, metrotvnews