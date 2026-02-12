Ilustrasi(MI/Naviandri)

MENJELANG momen suci Idulfitri 1447 Hijriah/2026, J&C Cookies menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi kebutuhan kue kering Lebaran masyarakat Indonesia. Mengusung koleksi varian premium yang memadukan cita rasa autentik dan sentuhan modern, J&C Cookies produsen kue kering legendaris Kota Bandung ini, kembali hadir sebagai salah satu pilihan utama keluarga dalam menyambut Hari Raya dengan hidangan manis berkualitas tinggi.

Business & Development Manager J&C Cookies, Farhan Basyir Kamis (12/2) menjelaskan tahun ini pihaknya meluncurkan tiga varian baru yang diproyeksikan menjadi produk andalan selama musim Lebaran.

“Untuk menyambut Hari Raya tahun ini, kami merilis tiga varian baru, yaitu Almond Choco Cheese, Caramel Pistachio, dan Button Cookies. Ketiganya kami siapkan sebagai produk unggulan yang diharapkan menjadi favorit pelanggan dalam menyemarakkan Lebaran 2026,” ungkapnya.

Baca juga : Menjelajahi Ruang Angkasa di Hari Kemenangan: Pelangi di Mars Siap Ramaikan Lebaran 2026

Menurut Farhan, selain menghadirkan inovasi rasa baru, J&C Cookies tetap mempertahankan produk-produk klasik yang telah lama menjadi favorit pelanggan, seperti kastengel, nastar, sagu keju, hingga putri salju dengan sentuhan modern.

“Kami masih menggunakan butter Wisman untuk menjaga kualitas rasa. Seluruh produk juga sudah dipastikan halal, sehingga dari segi rasa, kualitas, dan keamanan tetap terjamin,” ucapnya.

Farhan menambahkan, tak hanya fokus pada produk reguler, J&C Cookies juga menyiapkan beragam pilihan hampers Lebaran. Konsumen dapat memilih kemasan siap beli maupun melakukan kustomisasi isi hampers sesuai kebutuhan dan preferensi.

Baca juga : Kementan: Pasokan Cabai Aman Jelang Ramadhan-Idul Fitri 2026

“Tahun ini kami juga menghadirkan hampers kolaborasi dengan beberapa brand, mulai dari brand fashion hingga skincare. Bahkan ada hampers yang dipadukan dengan produk di luar kue. Harapannya, variasi pilihan semakin banyak sehingga pelanggan lebih leluasa dalam berbelanja dan berbagi,” tuturnya.

Sementara itu, Sales & Marketing Manager J&C Cookies, Dadan Herdiana, menegaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan stok dalam jumlah besar untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Lebaran.

“Kami menyiapkan stok melimpah, mulai dari nastar dengan isian nanas yang berlimpah, kastengel yang renyah, hingga putri salju modern dengan topping premium. Kami paham betul bahwa kue Lebaran bukan sekadar camilan, tetapi simbol kebersamaan dan silaturahmi,” tandasnya.

Dadan memaparkan, J&C Cookies siap melayani pesanan dalam jumlah besar dengan pengiriman cepat ke seluruh Indonesia, termasuk opsi custom packaging untuk hampers spesial perusahaan maupun keluarga. Pada Lebaran 2026 ini, J&C Cookies juga memperkenalkan jargon khusus bertajuk “Kukisnya Kalcer, Rasanya Ener”, yang merepresentasikan semangat kekinian dengan kualitas rasa terbaik. Varian baru seperti Button Cookies, Caramel Pistachio, dan Almond White Choco Cheese diklaim sebagai kukis yang “paling kalcer” dengan rasa yang “paling benar”.

Tak hanya itu, J&C Cookies juga menghadirkan lini camilan sehat bertajuk “Kalcer Snack Sehat” yang terbuat dari tepung talas berkualitas, halal, dan bebas gluten sehingga cocok untuk konsumen yang tengah menjalani program diet atau menerapkan pola makan sehat.

Pesanan produk J&C Cookies sudah dapat dilakukan melalui website resmi www.jnc.co.id, marketplace terkemuka, maupun gerai mitra yang tersebar di sejumlah kota, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Solo, Subang, dan Cianjur.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal, J&C Cookies turut membuka kolaborasi hampers edisi Lebaran bersama sejumlah brand lokal, di antaranya Tazbiya, Gleambeam, Euck, dan Terve Chocolate. Dalam waktu dekat, perusahaan juga akan menghadirkan “Pojok UMKM” di seluruh outlet resmi J&C Cookies sebagai wadah promosi dan kolaborasi produk lokal.

Saat ini, J&C Cookies mempekerjakan lebih dari 500 karyawan musiman berpengalaman untuk memastikan setiap produk tetap fresh, higienis, dan aman dikonsumsi hingga sampai ke tangan pelanggan.

Dengan berbagai inovasi produk, kolaborasi strategis, serta komitmen menjaga kualitas, J&C Cookies optimistis dapat menjadi bagian dari momen kebersamaan keluarga Indonesia dalam merayakan Idulfitri 2026.(AN/E-4)