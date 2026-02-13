Grand Tjokro Bandung Gelar iDar All You Can Eat dengan 225 Menu, Ada Grand Prize Umroh

Headline
MENYAMBUT bulan suci Ramadan 2026, Grand Tjokro Premiere Bandung menghadirkan program berbuka puasa bertajuk Flavorful Ramadan, sebuah iDar All You Can Eat dengan lebih dari 225 pilihan menu.
Program ini ditujukan bagi keluarga, komunitas, hingga perusahaan yang ingin menggelar acara buka puasa bersama dalam suasana
nyaman.
Ragam menu yang disajikan mencakup hidangan Nusantara, Asian, Middle Eastern, hingga Western, yang berganti setiap hari. Para tamu dapat menikmati sajian khas seperM kambing guling, nasi kebuli dan biryani, aneka seafood, live cooking staMon, serta beragam pilihan takjil
dan dessert Ramadan. Semuanya disiapkan oleh tim chef yang handal dan profesional.
"Hal ini sejalan dengan komitmen Grand Tjokro untuk selalu menghadirkan pengalaman berbuka puasa terbaik yang dinantikan seMap tahunnya,” ujar Sahmad, General Manager Grand Tjokro Premiere
Bandung.
Seluruh rangkaian buka puasa Ramadan ini disajikan di Tjokro Restaurant, berlokasi di Lantai 1 Main Tower, dengan harga spesial pemesanan lebih awal sebesar Rp200.000 net per orang.
Pada setiap transaksi, pengunjung juga mendapat kesempatan untuk memenangkan grand prize dua tiket umroh yang disponsori oleh Rihla Wisata, serta berbagai hadiah menarik lainnya.
Selain di restoran, Grand Tjokro Premiere Bandung juga menawarkan harga khusus dengan konsep exclusive corporate iDar melalui fasilitas private meeting room, memungkinkan kegiatan meeting dan berbuka puasa berlangsung dalam satu area.
Konsep ini dilengkapi dengan buffet terpisah, pengaturan ruang yang fleksibel dan kenyamanan bagi perusahaan maupun institusi.
Sebagai hotel bintang empat di kawasan Cihampelas, Grand Tjokro Premier Bandung dikenal dengan konsep kids friendly serta fasilitas lengkap. Mulai dari ballroom dan ruang meeting berkapasitas besar, area bermain anak, hingga beragam pilihan restoran, menjadikannya lokasi ideal untuk berbagai kegiatan selama Ramadan.
Pemesanan iftar dapat dilakukan melalui website resmi www.grandtjokro.com/bandung atau melalui WhatsApp 0851 7969 6822.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
UMKM Gadoeh Rasa menghadirkan makanan pendamping anak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi
Mengusung konsep Sajian Lezat Nusantara, Selera Iftar kali ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan
Gerai ini tampil dengan konsep experience paling lengkap yang pernah dihadirkan Jabarano Coffee.
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda di semua restoran yang berada di Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central.
Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut.
MENJELANG momen suci Idulfitri 1447 Hijriah/2026, J&C Cookies menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi kebutuhan kue kering Lebaran masyarakat Indonesia.
Untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan, tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda
Sate Hadori menjadi salah satu warung legendaris yang menyediakan beragam menu berbahan daging kambing
Kuliner berkuah adalah makanan yang mengandalkan kelezatan kuah sebagai daya tarik utama.
A Wishful Ramadan menyajikan ragam hidangan pilihan dengan sentuhan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara.
Truntum Cihampelas menghadirkan The Pohaci Sky Lounge, rooftop eksklusif dengan panorama Gunung Tangkuban Perahu dan city light Bandung
Bertempat di Damai Restaurant, pengalaman iftar eksklusif ini dirancang sebagai kolaborasi enam tangan yang bergilir.
Kampoeng Ramadan tahun ini diselenggarakan di Oasis Bistro & Poolside Aston Cirebon.
Mengusung perpaduan cita rasa Nusantara dan Internasional, acara ini dirancang untuk menciptakan momen berbuka yang istimewa bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat.
