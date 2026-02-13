Grand Tjokro Bandung Gelar iDar All You Can Eat dengan 225 Menu, Ada Grand Prize Umroh

Grand Tjokro Premiere Bandung menggelar Flavorful Ramadan, sebuah iDar All You Can Eat dengan lebih dari 225 pilihan menu, selama bulan Ramadan.(ISTIMEWA)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 2026, Grand Tjokro Premiere Bandung menghadirkan program berbuka puasa bertajuk Flavorful Ramadan, sebuah iDar All You Can Eat dengan lebih dari 225 pilihan menu.

Program ini ditujukan bagi keluarga, komunitas, hingga perusahaan yang ingin menggelar acara buka puasa bersama dalam suasana

nyaman.

Ragam menu yang disajikan mencakup hidangan Nusantara, Asian, Middle Eastern, hingga Western, yang berganti setiap hari. Para tamu dapat menikmati sajian khas seperM kambing guling, nasi kebuli dan biryani, aneka seafood, live cooking staMon, serta beragam pilihan takjil

dan dessert Ramadan. Semuanya disiapkan oleh tim chef yang handal dan profesional.

Baca juga : Mentan: 9 Komoditas Pangan sudah Swasembada, Harga tak Boleh di Atas HET

"Hal ini sejalan dengan komitmen Grand Tjokro untuk selalu menghadirkan pengalaman berbuka puasa terbaik yang dinantikan seMap tahunnya,” ujar Sahmad, General Manager Grand Tjokro Premiere

Bandung.

Seluruh rangkaian buka puasa Ramadan ini disajikan di Tjokro Restaurant, berlokasi di Lantai 1 Main Tower, dengan harga spesial pemesanan lebih awal sebesar Rp200.000 net per orang.



Pada setiap transaksi, pengunjung juga mendapat kesempatan untuk memenangkan grand prize dua tiket umroh yang disponsori oleh Rihla Wisata, serta berbagai hadiah menarik lainnya.

Selain di restoran, Grand Tjokro Premiere Bandung juga menawarkan harga khusus dengan konsep exclusive corporate iDar melalui fasilitas private meeting room, memungkinkan kegiatan meeting dan berbuka puasa berlangsung dalam satu area.

Baca juga : Sentuhan Estetika Maroko ala Tasya Farasya dalam Koleksi Raya Terbaru Minimal

Konsep ini dilengkapi dengan buffet terpisah, pengaturan ruang yang fleksibel dan kenyamanan bagi perusahaan maupun institusi.

Sebagai hotel bintang empat di kawasan Cihampelas, Grand Tjokro Premier Bandung dikenal dengan konsep kids friendly serta fasilitas lengkap. Mulai dari ballroom dan ruang meeting berkapasitas besar, area bermain anak, hingga beragam pilihan restoran, menjadikannya lokasi ideal untuk berbagai kegiatan selama Ramadan.

Pemesanan iftar dapat dilakukan melalui website resmi www.grandtjokro.com/bandung atau melalui WhatsApp 0851 7969 6822.