Sentuhan Estetika Maroko ala Tasya Farasya dalam Koleksi Raya Terbaru Minimal

Peragaan busana Moroccan Daydream dari Tasya Farasya(MI/HO)

BEAUTY influencer, Tasya Farasya, resmi memperkenalkan kolaborasi terbarunya bersama brand fesyen lokal, Minimal. Melalui koleksi eksklusif bertajuk Moroccan Daydream, Tasya membawa standar estetika tingginya ke dalam busana siap pakai untuk menyambut Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

Peluncuran koleksi ini digelar secara intim di Tamu Jakarta pada 12 Februari 2026, dengan Tasya Farasya bertindak langsung sebagai tuan rumah.

Dalam acara tersebut, ia menyambut kehadiran sejumlah sahabat dari kalangan selebritas dan influencer, seperti Nagita Slavina, Aaliyah Massaid, Vicky Alaydrus, hingga Tantri Namirah, yang turut mengenakan balutan koleksi teranyar ini.

Representasi Perempuan Modern

Pemilihan Tasya Farasya sebagai wajah utama koleksi Raya tahun ini didasari oleh karakternya yang kuat sebagai ikon gaya. Ruth Setiaty, Chief Retail Operating Officer PT Mega Perintis Tbk, menjelaskan bahwa Tasya merupakan sosok yang tepat untuk merepresentasikan visi brand.

"Kami melihat Tasya Farasya bukan hanya sebagai sosok influencer, namun sebagai ikon gaya yang memiliki standar estetika yang sangat tinggi dan karakter yang kuat. Tasya merepresentasikan perempuan modern Minimal yang berani tampil elegan namun tetap menghargai nilai-nilai tradisi, terutama di momen istimewa seperti Lebaran," ujar Ruth Setiaty.

Visi Desain Moroccan Daydream

Bagi Tasya, inspirasi Maroko memiliki makna personal yang mendalam. Hal ini dituangkan dalam lebih dari 60 pilihan gaya yang mencakup gamis, kaftan, hingga one-set dengan detail ornamen geometris dan floral etnik.

Tasya mengungkapkan antusiasmenya terhadap hasil akhir kolaborasi ini.

"Aku sangat senang bisa berkolaborasi dengan Minimal untuk koleksi Raya tahun ini. Inspirasi Maroko selalu punya tempat spesial di hati aku karena detailnya yang artistik dan elegan. Kalian bisa punya banyak pilihan style dari bold sampai yang lebih soft, tapi tetap dengan sentuhan modern yang menjadi ciri khas Minimal," ungkapnya.

Tidak hanya soal visual, Tasya juga menghadirkan pengalaman personal bagi para tamu melalui Terrarium Candle Workshop. Aktivitas ini mengajak undangan meracik aroma lilin khas Timur Tengah yang menenangkan, memperkuat konsep Daydream yang ia usung bersama Minimal.(Z-1)