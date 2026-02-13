Sentuhan Estetika Maroko ala Tasya Farasya dalam Koleksi Raya Terbaru Minimal

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
BEAUTY influencer, Tasya Farasya, resmi memperkenalkan kolaborasi terbarunya bersama brand fesyen lokal, Minimal. Melalui koleksi eksklusif bertajuk Moroccan Daydream, Tasya membawa standar estetika tingginya ke dalam busana siap pakai untuk menyambut Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.
Peluncuran koleksi ini digelar secara intim di Tamu Jakarta pada 12 Februari 2026, dengan Tasya Farasya bertindak langsung sebagai tuan rumah.
Dalam acara tersebut, ia menyambut kehadiran sejumlah sahabat dari kalangan selebritas dan influencer, seperti Nagita Slavina, Aaliyah Massaid, Vicky Alaydrus, hingga Tantri Namirah, yang turut mengenakan balutan koleksi teranyar ini.
Pemilihan Tasya Farasya sebagai wajah utama koleksi Raya tahun ini didasari oleh karakternya yang kuat sebagai ikon gaya. Ruth Setiaty, Chief Retail Operating Officer PT Mega Perintis Tbk, menjelaskan bahwa Tasya merupakan sosok yang tepat untuk merepresentasikan visi brand.
"Kami melihat Tasya Farasya bukan hanya sebagai sosok influencer, namun sebagai ikon gaya yang memiliki standar estetika yang sangat tinggi dan karakter yang kuat. Tasya merepresentasikan perempuan modern Minimal yang berani tampil elegan namun tetap menghargai nilai-nilai tradisi, terutama di momen istimewa seperti Lebaran," ujar Ruth Setiaty.
Bagi Tasya, inspirasi Maroko memiliki makna personal yang mendalam. Hal ini dituangkan dalam lebih dari 60 pilihan gaya yang mencakup gamis, kaftan, hingga one-set dengan detail ornamen geometris dan floral etnik.
Tasya mengungkapkan antusiasmenya terhadap hasil akhir kolaborasi ini.
"Aku sangat senang bisa berkolaborasi dengan Minimal untuk koleksi Raya tahun ini. Inspirasi Maroko selalu punya tempat spesial di hati aku karena detailnya yang artistik dan elegan. Kalian bisa punya banyak pilihan style dari bold sampai yang lebih soft, tapi tetap dengan sentuhan modern yang menjadi ciri khas Minimal," ungkapnya.
Tidak hanya soal visual, Tasya juga menghadirkan pengalaman personal bagi para tamu melalui Terrarium Candle Workshop. Aktivitas ini mengajak undangan meracik aroma lilin khas Timur Tengah yang menenangkan, memperkuat konsep Daydream yang ia usung bersama Minimal.(Z-1)
Lazada Indonesia menggandeng dua jenama lokal, Klamby dan Wardah, untuk menghadirkan koleksi spesial Ramadan 2026 sekaligus merespons perubahan perilaku konsumen.
Koleksi limited edition Year of the Horse dari New Era menonjolkan kualitas craftsmanship yang detail dengan nuansa selebrasi yang lebih halus (subtle).
Busana yang dikenakan Adelia tersebut merupakan koleksi Lebaran dari jenama Lina Sukijo bertajuk Gema Rayya.
Arumi memilih atasan berbentuk seperti mantel panjang berwarna merah marun, pilihan warna yang memberikan kesan megah dan berwibawa.
Zaskia dan Shireen Sungkar mengajak audiens untuk merenungkan kembali makna warisan yang tidak hanya berwujud karya fisik, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang diteruskan lintas generasi.
Telusuri 13 peristiwa penting umat Islam di bulan Ramadan, mulai dari turunnya Al-Quran hingga kemenangan besar yang mengubah peta peradaban dunia.
Safari Dongeng Ramadan (SADORA) kembali digelar dengan menghadirkan sesi dongeng interaktif yang sarat nilai edukasi dan pesan moral.
Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
Menyemarakkan kehadiran bulan suci Ramadhan 1447 H dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026, The Sunan Hotel Solo menghadirkan kreasi unik berupa dekorasi Bedug Ramadhan.
Promo tersebut mencakup berbagai merek yang berada di bawah distribusi ATR Cycling, di antaranya United Bike, Genio Bike, Avand, KHE, serta komponen dari Shimano.
Pemberian santunan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya anak- anak yatim di lingkungan sekitar wilayah operasional bank bjb syariah
