Klamby dan Wardah Hadirkan Dukung Tren Belanja Berkualitas di Mega Sale Lazada

Lazada Indonesia menggandeng dua jenama lokal, Klamby dan Wardah, untuk menghadirkan koleksi spesial Ramadan 2026 sekaligus merespons perubahan perilaku konsumen yang kini semakin mengutamakan nilai guna produk. Dalam acara LazTalks, Jumat (27/2), Lazada mengungkapkan bahwa tren belanja Ramadan menunjukkan pergeseran. Konsumen tidak lagi hanya berfokus pada potongan harga, tetapi juga mempertimbangkan kualitas serta manfaat jangka panjang dari produk yang dibeli. Selain itu, kategori fesyen dan kecantikan tercatat menunjukkan performa penjualan yang relatif stabil selama Ramadan dibandingkan kategori lainnya.

Sebagai bagian dari kolaborasi, Klamby menghadirkan koleksi Nala yang telah diperkenalkan sejak awal 2026. Koleksi ini mengusung konsep sarimbit dengan inspirasi budaya Jawa Tengah dan Yogyakarta. E-Commerce Management Lead Klamby, I Dewa Ayu Ratih Utami, mengatakan permintaan produk selama Ramadan meningkat dibandingkan periode lainnya.

“Untuk koleksi ini kita tidak terbatas untuk perempuan saja, tetapi juga untuk sekeluarga. Kita punya delapan koleksi dengan berbagai macam motif, warna, dan multilayering,” ujarnya.

Desain multilayer menjadi salah satu pendekatan yang dihadirkan untuk memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam memadupadankan warna sesuai karakter personal. Di sisi lain, Wardah turut menghadirkan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan kecantikan selama Ramadan hingga Lebaran melalui kampanye “Tenang Kuatkan Langkahmu”.

E-Commerce Business Acceleration Lead ParagonCorp, Meinar Dyan Muslimah, menyebut momen Lebaran sering dimanfaatkan perempuan untuk tampil optimal.

“Kalau berbicara Ramadan pasti yang jadi perhatian adalah hidrasi dan kulit kering. Jadi, pilihannya ada toner, moisturizer. Kalau sekarang yang lagi tren ada PDRN serum dan Wardah Collagen Moisturizer,” jelas Meinar.

Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan tabir surya dalam rutinitas perawatan kulit selama Ramadan.

“Jangan lupa untuk selalu pakai sunscreen,” tambahnya.

Kolaborasi Lazada dengan Klamby dan Wardah menjadi bagian dari strategi platform tersebut dalam menghadirkan pilihan produk fesyen dan kecantikan berkualitas selama program 3.3 Ramadan Mega Sale. Dewa menyampaikan bahwa Klamby telah lama memanfaatkan ekosistem Lazada, termasuk fitur LazMall, dalam menjangkau konsumen.

“Untuk kampanye Ramadan Mega Sale kita mulai sejak Februari dan sudah banyak diskon yang diberikan melalui kampanye ini,” katanya.

Senada dengan itu, Meinar menyebut Wardah juga menghadirkan berbagai promo dan paket bundling produk, mulai dari bedak hingga rangkaian perawatan kulit remaja. Program Lazada 3.3 Ramadan Mega Sale dijadwalkan berlangsung pada 2 Maret pukul 18.00 WIB hingga 6 Maret 2026. (E-3)