Di Bulan Ramadan 2026, Wali Rilis Single Religi Romantika Badar dan Uhud

GRUP band pop Melayu, Wali, kembali menyapa pencinta musik tanah air dengan karya religi terbaru menyambut bulan suci Ramadan 2026.
Menggandeng label Nagaswara, band yang digawangi oleh Apoy dan kawan-kawan ini resmi merilis naskah spiritual berjudul Romantika Badar dan Uhud pada 13 Februari 2026.
Lagu ini bukan sekadar rilisan musiman biasa. Sang gitaris sekaligus pencipta lagu, Apoy, meramu melodi pop Melayu khas Wali dengan nuansa reflektif yang mendalam.
Melalui liriknya, Wali menggunakan metafora dua peristiwa besar dalam sejarah Islam, Perang Badar dan Perang Uhud, untuk menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat modern.
Pesan sentral mengenai kerendahan hati dan evaluasi diri tertuang kuat dalam kutipan liriknya:
"Di hari ini jika kau menang jangan jadi kesombongan... Di hari ini jika kau kalah itu karena kelalaian."
Melalui baris tersebut, Wali ingin mengajak pendengar untuk menyelami perasaan syukur saat meraih kemenangan, namun tetap memiliki keberanian untuk mengevaluasi diri saat menghadapi kegagalan.
Lagu ini diposisikan sebagai sebuah anthem bagi umat Muslim yang bersiap memasuki bulan suci, sekaligus pengingat untuk tetap menjaga adab terhadap sesama.
Eksistensi Wali di Ramadan tahun ini tidak hanya terbatas pada karya musik. Para personel Wali dipastikan akan hadir secara intensif menemani waktu ibadah masyarakat Indonesia melalui sinetron unggulan Amanah Wali, yang tayang di RCTI.
Program ini dijadwalkan mengisi waktu-waktu krusial keluarga, yakni saat berbuka puasa dan sahur.
Selain narasi perjuangan hidup, Wali juga menyertakan unsur shalawat dalam lirik Romantika Badar dan Uhud.
Hal ini diharapkan dapat menjadi sarana pendekatan spiritual dan penyemangat bagi masyarakat dalam menjalani rutinitas ibadah di bulan penuh berkah.
Menutup peluncuran ini, pihak manajemen dan band mengajak para penggemar untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menyebarkan pesan kebaikan.
Masyarakat dapat menggunakan audio resmi lagu ini untuk konten video pendek, Story, maupun Feed di berbagai platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts.
Dengan menyertakan tagar #RomantikaBadarDanUhud dan #WaliBand, diharapkan pesan tentang konsistensi ibadah dan refleksi diri ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas di ruang digital.
Lagu ini sudah dapat dinikmati secara resmi di seluruh platform streaming musik favorit Anda. (Z-1)
