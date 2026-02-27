Pengiriman Ekspedisi Diprediksi Meningkat

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
INDUSTRI pengiriman ekspedisi diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan seiring dengan tumbuhnya e-commerce dan permintaan logistik di Indonesia. Lonjakan volume pengiriman juga diperkirakan semakin meningkat terutama pada musim puncak seperti Ramadan dan kampanye tanggal kembar.
Division Head Grand Operational SiCepat, Anggi Adilhady Sibuea, menyatakan bahwa kebutuhan infrastruktur yang kuat sangat diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan volume. SiCepat Ekspres memperkuat operasionalnya dengan meresmikan fasilitas sortasi/middle mile terbaru di Kalideres, Jakarta Barat.
"Lonjakan volume pengiriman pada musim tertentu akan terus meningkat. Oleh karena itu, fasilitas ini memungkinkan kami untuk mendistribusikan paket dengan lebih merata dan memastikan proses sortir serta pengiriman tetap berjalan stabil," jelasnya.
Menurutnya, pertumbuhan volume pengiriman ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk tingginya permintaan barang dan transaksi online. Hal tersebut berpotensi menambah beban pada sistem distribusi logistik.
Dengan adanya fasilitas baru ini, SiCepat berharap dapat menjaga kestabilan pengiriman dan mempercepat proses distribusi, mengingat pentingnya waktu dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
Fasilitas sortasi yang baru ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan paket, mempercepat distribusi antar wilayah, serta memastikan pengiriman tetap tepat waktu meskipun pada saat volume tinggi. Strategi Ekspansi untuk Menghadapi Tantangan
CEO SiCepat, Barry Lim, menegaskan bahwa ekspansi fasilitas ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menghadapi tantangan dalam industri logistik yang semakin kompetitif.
"Peningkatan volume pengiriman memang tak terhindarkan. Kami fokus tidak hanya pada kuantitas tetapi juga pada kualitas layanan yang harus tetap terjaga, khususnya di tengah lonjakan permintaan yang tinggi," ujar Barry.
Penguatan infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pertumbuhan industri logistik yang cepat dan meningkatkan daya saing SiCepat di pasar yang semakin padat.
Dengan fasilitas baru ini, SiCepat siap mendukung kebutuhan pengiriman yang meningkat di Indonesia dan memberikan layanan pengiriman yang lebih cepat serta efisien bagi para pelanggan. (Z-10)
Elnusa Petrofin menilai Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan bersama masyarakat sekitar.
Kuncinya terletak pada penerapan kebiasaan yang tepat saat sahur, berbuka, hingga pengaturan waktu istirahat agar puasa tidak hanya bernilai ibadah.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Perusahaan menyalurkan donasi senilai Rp30 juta dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Yatim Indonesia, yang menaungi 50 anak usia 7–12 tahun.
