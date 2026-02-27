Ramadan 2026: Momen Inul Daratista dan Adam Suseno Reset Keharmonisan Keluarga

Headline
BAGI pasangan selebritas Inul Daratista dan Adam Suseno, bulan suci Ramadan bukan sekadar ritual ibadah tahunan. Lebih dari itu, momentum ini dimanfaatkan sebagai waktu khusus untuk mempererat kembali ikatan rumah tangga dan menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan mereka.
Dalam acara Ramadan Media Gathering 2026 yang diselenggarakan Frisian Flag Indonesia di Jakarta, Kamis (26/2), Inul mengungkapkan bahwa Ramadan menjadi titik balik bagi keluarganya untuk saling mendekatkan diri.
"Kalau saya sama Mas Adam, buat kami, Ramadan itu sangat spesial. Ini momen untuk me-reset setiap tahun bagaimana menciptakan keharmonisan dalam keluarga, yang tentunya tidak mudah," ujar Inul.
Penyanyi dangdut tersebut menyebutkan bahwa selama bulan puasa, intensitas kebersamaan mereka meningkat drastis.
Ia menilai waktu sahur dan berbuka puasa merupakan masa-masa terbaik untuk membangun komunikasi yang lebih berkualitas. Salah satu kebiasaan yang rutin mereka lakukan adalah menyiapkan hidangan berbuka bersama-sama di rumah.
Senada dengan sang istri, Adam Suseno menekankan pentingnya peran suami dalam menghargai upaya istri di dapur, terutama selama bulan suci. Ia berpesan agar para suami tidak hanya menjadi penikmat hidangan, tetapi juga turut terlibat aktif.
"Pesan saya buat ayah atau suami agar lebih memberi apresiasi kepada istri yang menyiapkan hidangan, apalagi saat Ramadhan," kata Adam.
Ia menambahkan bahwa bantuan kecil pun sangat berarti.
"Walaupun tidak bisa membantu masak, paling tidak membuat takjil. Sekarang tidak sulit, jadi bantu, diapresiasi, ditemani," imbuhnya.
Selain aspek emosional, Inul juga sangat memperhatikan aspek kesehatan keluarganya. Ia memastikan asupan nutrisi selama puasa tetap terjaga dengan menyajikan makanan bergizi, termasuk susu untuk mencukupi kebutuhan protein, mineral, dan kalsium. (Ant/Z-1)
