Inul Kaget, Mas Adam Ketagihan Dracin sampai Habiskan Rp5 Juta Demi Nonton

Adam Suseno dan Inul Daratista(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

DUNIA hiburan tanah air kembali dibuat gemas oleh tingkah laku pasangan legendaris Inul Daratista dan Adam Suseno. Pria yang akrab disapa Mas Adam tersebut, yang selama ini dikenal dengan kumis tebal dan wajah datarnya, ternyata memiliki sisi lembut sebagai penggemar berat Drama China atau yang populer disebut Dracin.

Kejutan tidak berhenti di situ. Inul Daratista baru-baru ini mengungkapkan bahwa kegemaran baru suaminya tersebut telah menguras kantong hingga jutaan Rupiah. Tidak tanggung-tanggung, tagihan untuk hobi menonton ini mencapai angka Rp5 juta dalam waktu singkat.

Alasan Tagihan Nonton Tembus Angka 5 Juta Rupiah

Banyak netizen bertanya-tanya, bagaimana mungkin menonton drama melalui aplikasi streaming bisa menghabiskan biaya hingga Rp5 juta? Inul menjelaskan bahwa suaminya bukan sekadar pelanggan biasa.

Mas Adam ternyata sangat tidak sabar menunggu jadwal tayang episode terbaru. Demi memuaskan rasa penasarannya, ia rela merogoh kocek untuk fitur "Fast Track" atau "Express Preview". Fitur ini memungkinkan penonton untuk menyaksikan episode yang bahkan belum dirilis untuk pengguna VIP reguler dengan membayar biaya tambahan per episode.

Selain itu, Mas Adam berlangganan hampir semua platform streaming legal seperti WeTV, iQIYI, hingga Youku demi mendapatkan akses ke judul-judul eksklusif. Akumulasi biaya "beli episode" inilah yang membuat Mata Uang Rupiah di rekeningnya terkuras hingga angka yang cukup fantastis bagi ukuran hobi menonton digital.

Daftar Judul Dracin yang Bikin Mas Adam Ketagihan

Berdasarkan pengakuan Inul di media sosial, ada beberapa judul drama yang membuat suaminya betah berlama-lama di depan layar ponsel atau televisi. Adam Suseno dikabarkan sangat menyukai genre "Wuxia" (pendekar) dan "Xianxia" (fantasi dewa-dewi) yang memiliki visual memanjakan mata.

Berikut adalah beberapa judul yang membuat Mas Adam ketagihan:

The Double (Wu Geng Ji)

The Legend of Shen Li

Story of Kunning Palace

Hidden Love

Cerita yang penuh intrik dan plot twist yang sulit ditebak diakui Mas Adam menjadi alasan utama mengapa ia rela menghabiskan waktu dan biaya besar demi menuntaskan rasa penasarannya.

Reaksi Inul Daratista: Antara Kaget dan Maklum

Inul mengaku awalnya kaget melihat mutasi rekening untuk pembayaran layanan digital tersebut. Namun, pada akhirnya sang Ratu Ngebor ini memaklumi hobi suaminya. Menurut Inul, asalkan Mas Adam bahagia dan tetap berada di rumah, ia tidak keberatan dengan pengeluaran tersebut.

Kisah ini pun langsung viral dan mendapatkan beragam reaksi dari netizen. Banyak yang merasa "relate" dengan Mas Adam karena daya tarik Drama China memang sedang sangat kuat di Indonesia pada tahun 2026 ini. Banyak penggemar yang justru memberikan rekomendasi judul baru untuk ditonton oleh Mas Adam di kolom komentar media sosial Inul.