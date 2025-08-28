Ini Deretan Karakter yang Buat Penonton Ketagihan Legend of the Female General

Serial drama China Legend of the Female General(MI/HO)

DRAMA China terbaru, Legend of the Female General, belakangan jadi bahan omongan warganet karena jalan ceritanya yang epik sekaligus bikin baper.

Drama ini diadaptasi dari novel populer Rebirth of a Star General dan langsung viral berkat kisah penuh intrik politik, aksi peperangan, serta romansa yang hangat di tengah kekacauan.

Dracin berjumlah 36 episode dan sudah tayang di WeTV ini membuat penonton jatuh hati pada tokoh utama He Yan yang diperankan Zhou Ye.

Baca juga : Chemistry Zhou Ye dan Cheng Lei Bikin Legend of the Female General Viral

Ia digambarkan sebagai perempuan tangguh yang harus menyamar jadi pria demi menjaga kehormatan keluarganya.

Sementara itu, chemistry He Yan dengan Xiao Jue (diperankan oleh Cheng Lei) juga ikut jadi sorotan karena momen-momen romantis mereka sukses bikin penonton auto replay adegannya.

Baca juga : Dilraba Dilmurat Jadi Polisi Tangguh di Drama China Pedang Mawar

Biar nggak makin penasaran, yuk kenalan dengan deretan karakter utama Legend of the Female General!

1. He Yan

He Yan yang diperankan oleh Zhou Ye tumbuh dengan tekanan besar dari keluarganya hingga terpaksa menyamar jadi saudara tirinya, He Rufei.

Dengan identitas palsu, ia masuk ke barak militer dan mencatat banyak kemenangan, sampai akhirnya diangkat sebagai General Faihong. Namun, ketika identitas aslinya hampir terbongkar, ia dikhianati dan nyaris kehilangan nyawa.

Bukannya menyerah, He Yan justru kembali ke medan latihan dengan tekad lebih kuat. Disguise-nya sebagai pria lagi-lagi jadi jalannya untuk membuktikan kemampuan, hingga namanya makin harum di kalangan militer.

2. Xiao Jue

Dikenal dingin di luar tapi lembut di dalam, Xiao Jue adalah putra kedua keluarga Xiao. Ia punya keberanian dan kecerdikan yang membuatnya jadi salah satu jenderal paling disegani.

Bersama He Yan, ia melawan pengkhianatan, menjaga perbatasan dari serangan asing, dan perlahan membuka sisi romantisnya. Chemistry Xiao Jue dan He Yan inilah yang bikin banyak penonton gemas.

3. Chu Zhao

Sebagai murid Perdana Menteri Xu Jing Fu, Chu Zhao yang diperankan oleh Zhang Kang Le digambarkan sebagai inspektur muda yang menjanjikan.

Penampilannya elegan, santun, tapi sebenarnya lihai menyusun strategi. Diam-diam, ia juga menyimpan rasa pada He Yan. Posisinya di tengah pusaran politik membuat karakternya menarik karena harus terus menyeimbangkan hati dan kepentingan.

4. Song Taotao

Song Taotao yang diperankan oleh Zhang Miaoyi berasal dari keluarga tabib. Karakternya ceplas-ceplos, berani, dan penuh rasa ingin tahu.

Ia punya obsesi dengan racun sampai-sampai dijuluki "wanita beracun". Walaupun dijodohkan dengan Cheng Lisu, Taotao menolak dan memilih kabur. Siapa sangka, pelariannya justru mempertemukannya lagi dengan calon suami yang ia hindari.

5. Cheng Lisu

Cheng Lisu yang diperankan oleh Li Qing dikenal cerdas dengan kemampuan medis yang mumpuni. Pernah belajar di bawah kepala Rumah Sakit Kekaisaran, ia sering terlihat santai tapi sebenarnya bisa diandalkan di saat genting.

Selain jadi penasihat cinta pamannya, Xiao Jue, ia juga diam-diam mulai jatuh hati pada Song Taotao, meski sendiri belum sadar sepenuhnya.

6. He Rufei

Sebagai putra sulung keluarga He, He Rufei yang diperankan oleh Bai Shu lahir lemah dan bahkan diprediksi tidak akan bertahan hidup lebih dari tiga tahun.

Karena kondisi itu, identitasnya digantikan oleh He Yan yang kemudian masuk Xianchang Hall dengan nama "He Rufei".

Namun setelah dewasa, He Rufei justru bersekongkol dengan Perdana Menteri Xu Jingfu.

Ia merencanakan pembunuhan terhadap He Yan demi merebut identitas General Feihong untuk dirinya sendiri. Karakter ini menambah lapisan konflik besar dalam cerita, karena pengkhianatan datang dari orang terdekat He Yan sendiri.

7. Yin Xiang

Sebagai pengawal pribadi Chu Zhao, Yin Xiang yang diperankan oleh Rao Jiadi tampil dingin dan jarang bicara. Tapi di balik sikap kaku itu, ia punya hati yang lembut.

Di medan perang, ia cepat dan tangkas, sementara di kehidupan pribadi, sisi manisnya muncul. Dedikasinya menjaga Chu Zhao jadi salah satu elemen menarik dalam cerita.

Gabungan cerita militer, politik, hingga romansa membuat Legend of the Female General jadi salah satu drama yang ramai dibicarakan di media sosial.

Selain menghadirkan tokoh utama perempuan yang kuat, chemistry Zhou Ye dan Cheng Lei juga berhasil bikin penonton ikut terbawa emosi. Tidak heran kalau drama ini terus jadi trending dan ditunggu kelanjutan setiap episodenya. (Z-1)