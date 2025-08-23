Maxton Hall: Reunion Jadi Pembuka untuk Musim Kedua Serial Populer Tersebut

Cuplikan adegan Maxton Hall: Reunion(MI/HO)

SEBELUM musim kedua Maxton Hall – The World Between Us tayang di Prime Video pada 7 November, para penggemar serial populer ini akan disuguhkan reuni emosional para pemeran Maxton Hall yang akan tayang pada 27 Agustus.

Para pemeran akan berkumpul kembali dan mengenang pengalaman syuting musim pertama, berbagai tawa, cerita di balik layar tentang hari-hari pertama di lokasi syuting, membahas lokasi ikonik seperti Kastil Marienburg, serta menjawab pertanyaan dari para penggemar.

Bersama-sama, mereka menantikan penayangan perdana musim kedua, kembalinya Maxton Hall di Prime Video.

Maxton Hall: Reunion mempertemukan kembali para pemeran, termasuk Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel, Justus Riesner, Andrea Guo, Eli Riccardi, Frederic Balonier dan Martin Neuhaus.

Maxton Hall: Reunion diproduksi oleh FLOW Media Company bersama LOOP New Media. Tom Kriechhammer dan Patrick Wilkerling sebagai Produser Kreatif. Maxton Hall: Reunion disutradarai oleh Sebastian Weimar.

Serial Maxton Hall – The World Between Us adalah serial drama romantis berbahasa Jerman yang berlatar di Inggris.

Musim Pertama diadaptasi dari Save Me, buku pertama dari trilogi karya Mona Kasten, yang mendapat perhatian besar di BookTok dan media sosial. Musim pertama mengikuti kisah Ruby Bell, seorang gadis cerdas yang bercita-cita masuk ke Universitas Oxford, dan meraih beasiswa di Maxton Hall, sebuah sekolah elit untuk kalangan super kaya, menjadi langkah awal yang tepat, sekaligus membawanya ke pelukan James Beaufort, seorang siswa yang juga pewaris keluarga kaya raya dan terbiasa hidup dengan segala kemewahan serta privilege.

Keduanya dipertemukan oleh sebuah peristiwa ketika Ruby tanpa sengaja menyaksikan rahasia besar yang siap meledak. Musim kedua akan diadaptasi dari bagian kedua seri novel laris, Save You. (Z-1)