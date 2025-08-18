Chemistry Zhou Ye dan Cheng Lei Bikin Legend of the Female General Viral

Poster serial drama China Legend of the Female General(MI/HO)

DRAMA China terbaru Legenda Jenderal Wanita (Legend of the Female General) sukses menarik perhatian penonton Asia. Mengusung kisah epik berlatar perang, serial ini menggabungkan unsur aksi, politik, dan romansa dengan eksekusi yang rapi.

Dibintangi Zhou Ye, Cheng Lei, Kangle Zhang, Zhang Miaoyi, dan Bai Shu, drama ini hadir dengan karakter yang kuat.

Tokoh He Yan (diperankan oleh Zhou Ye) adalah putri sulung keluarga bangsawan He. Demi menyelamatkan martabat keluarga, ia terpaksa menyamar sebagai kakak laki-lakinya, He Ru Fei (diperankan oleh Bai Shu) karena sang kakak kabur.

Baca juga : Serial Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap Hadirkan 37 Pemain

He Yan harus masuk dalam akademi yang membawanya bertemu Xiao Jue (diperankan oleh Cheng Lei), seorang cendekiawan cerdas di Akademi Xianchang. Namun, tekad untuk menghindari takdir membuatnya meninggalkan akademi dan memilih jalur sebagai prajurit.

Setelah bertahun-tahun, He Yan kembali sebagai pahlawan perang. Namun, lagi-lagi He Han harus menerima pengkhianatan dari keluarga saat sang kakak kembali. Selamat dari pengkhianatan itu, ia lagi-lagi mengganti identitasnya, dan kembali menjadi prajurit.

Baca juga : Serial Swipe Right Angkat Prinsip Perempuan Mandiri

Pertemuannya kembali dengan Xiao Jue di medan tugas memicu ketegangan. Xiao Jue yang penuh kecurigaan mengujinya berkali-kali, sementara He Yan perlahan membuktikan diri sebagai prajurit terbaik.

Persahabatan dengan Chu Zhao (Kangle Zhang) dan sederet ujian seperti insiden keluarga Sun, intrik Putri Ji Yang, hingga pertempuran mempertahankan Rundu, yang membuat mereka berkali-kali berada di ambang hidup dan mati. Dari sinilah, mereka perlahan memahami perasaan satu sama lain.

Kekuatan drama ini terletak pada pengembangan karakter yang konsisten, terutama bagaimana He Yan digambarkan sebagai perempuan yang tangguh namun tetap menyimpan sisi rapuh.

Zhou Ye berhasil menampilkan transisi emosional dari prajurit dingin menjadi sosok yang mulai membuka hati.

Chemistry-nya dengan Cheng Lei menjadi salah satu alasan serial ini ramai dibicarakan di media sosial. Adegan-adegan heroik di medan perang dipadu dengan momen-momen emosional membuat penonton betah mengikuti cerita meski jumlah episodenya terbilang banyak.

Dengan perpaduan aksi, drama keluarga, dan kisah cinta yang tumbuh perlahan, Legenda Jenderal Wanita (Legend of the Female General) layak menjadi tontonan bagi penggemar cerita epik berlatar sejarah.

Serial ini bisa disaksikan secara eksklusif di WeTV setiap hari pukul 17.00 WIB untuk pelanggan VIP, sementara pelanggan Express Plus bisa menonton satu episode lebih awal. Penonton gratis tetap bisa mengikuti cerita dengan ritme satu episode per hari. (Z-1)