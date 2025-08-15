Serial Secret High School akan Tayang di Viu dan MAXStream Studios

Headline
PLATFORM streaming Viu dan MAXStream Studios mempersembahkan serial drama remaja terbaru Secret High School.
Serial Secret High School akan dirilis dengan delapan episode mengangkat kombinasi thriller, misteri, aksi, dan drama emosional, yang ditargetkan akan tayang bulan depan.
"Secret High School kita jadikan serial yang akan tayang di Viu dan Maxstream. Rencana shooting dalam beberapa waktu ke depan ditargetkan tayang di akhir September," kata Head of Content Viu Indonesia M Toha Essa dalam konferensi pers, dikutip Jumat (15/8).
Diadaptasi dari karya Queena penulis AU yang karyanya viral di TikTok dengan 26 juta views, lalu dituangkan ke novel best seller tahun lalu, serial Secret High School akan dibintangi oleh Yesaya Abraham, Tissa Biani, Febriant Teja, Ryan Winter, Florian Rutters, Rafly Altama, Bianura dan pemain lainnya.
Dalam memerankan karakter dari adaptasi yang sudah viral, aktris Tissa Biani menilai setiap karakter punya energi sendiri yang akan 'menarik' pemain yang sesuai.
"Mungkin pastinya beban ada, tapi aku selalu percaya balik lagi karakter yang memilih pemainnya itu sendiri. Jadi aku udah jalan aja, bekerja sesuai porsi aku," tutur Tissa.
Secret High School mengikuti kisah Shaka (Yesaya Abraham), polisi intelijen muda, menyamar sebagai siswa demi menyelamatkan
adiknya, Seno (Febriant Teja), dari ancaman yang menghantui Sudharma High School.
Namun, penyamarannya tidak hanya membawanya pada petunjuk berharga, tapi juga ke dalam jebakan berbahaya yang dikendalikan orang-orang berkuasa.
Di tengah penyelidikan, ia bersinggungan dengan Aura (Tissa Biani), guru muda berinsting tajam. Dari curiga, hingga perlahan menjadi sekutu, hubungan mereka berkembang di tengah bahaya yang bisa menghancurkan keduanya kapan saja. (Ant/Z-1)
