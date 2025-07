Lagu Tema Serial Anime Dan Da Dan Viral

Cuplikan adegan dari serial anime Dan Da Dan.(imdb)

LAGU tema serial anime Dan Da Dan, On The Way, yang dibawakan oleh AiNA The End, telah didengarkan secara streaming sebanyak 6.5 juta kali dengan jumlah pendengar terbanyak di Jepang.

On The Way, saat ini, sedang menjadi perbincangan di 20 pasar di seluruh dunia, dengan raihan yang luar biasa di Asia dan sekitarnya.

Lagu ini juga menjadi hit di Billboard Japan Hot 100, dengan menduduki peringkat 50 teratas selama tiga minggu berturut-turut sejak dirilis.

Selain itu, lagu ini telah ditampilkan di berbagai daftar putar Spotify dan terus melejit di berbagai tangga lagu global, termasuk Viral Top 50 - Global.

Selain mendominasi pasar Asia, On The Way juga mendapatkan daya tarik yang signifikan di Amerika Latin dan Eropa, mengamankan posisi tinggi di negara-negara seperti Cile, Peru, Prancis, dan Ukraina.

Kesuksesan ini menyoroti semakin luasnya kehadiran internasional AiNA THE END dan daya tariknya yang lintas genre.

Kesuksesan viral lagu ini juga didorong oleh peningkatannya di TikTok, saat lagu ini telah melampaui 100 juta pemutaran.

Para penggemar dan kreator di seluruh dunia telah membagikan video berbagai hal, mulai dari tantangan menari hingga cosplay dan penampilan acapella, menjadikannya salah satu lagu yang paling banyak dibicarakan baik di Asia maupun di dunia.

Ditulis dan digubah oleh AiNA THE END sendiri, On The Way adalah lagu tema Dan Da Dan Musim 2, yang semakin mengukuhkannya sebagai kekuatan kreatif di dunia anime dan musik.

Selain kesuksesan besar lagu tersebut, AiNA THE END akan tampil di panggung internasional pertamanya di Manga Barcelona akhir tahun ini, menandai tonggak sejarah yang menggembirakan dalam karier globalnya yang berkembang pesat. (Z-1)