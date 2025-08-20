Crunchyroll Adaptasi Gim Sekiro: Shadows Die Twice Jadi Anime

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
MAHAKARYA yang telah mendefinisikan ulang gim action kini dikisahkan kembali dengan cara tersendiri melalui anime. Pada Malam Pembukaan Langsung di Gamescom 2025, Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la, dan ARCH secara resmi meluncurkan Sekiro: No Defeat, anime baru menakjubkan yang menghadirkan kisah luar biasa yang telah memenangkan penghargaan Sekiro: Shadows Die Twice melalui adaptasi penuh keahlian yang sepenuhnya digambar dengan tangan.
Adaptasi ini akan hadir melalui streaming eksklusif di Crunchyroll di seluruh dunia kecuali Jepang, Tiongkok, Korea, Rusia, dan Belarus.
Dibuat dengan penuh rasa hormat terhadap versi orisinalnya, Sekiro: No Defeat adalah adaptasi dari gim dengan kisah yang tidak terlupakan — kisah tentang kesetiaan dan darah, yang berlatar belakang imajinasi ulang fantastis Jepang era Sengoku.
“Kami mengemban tugas yang monumental dalam menghidupkan keindahan yang menakjubkan dari Sekiro: Shadows Die Twice. Dalam menjalankan tugas ini, kami menuangkan semua visi artistik dan gairah kami terhadap keindahan ke dalam produksinya," ujar Kenichi Kutsuna, sutradara dari adaptasi tersebut.
“Produk yang dihasilkan dirancang untuk menjadi pengalaman yang benar-benar berkesan, sesuatu yang akan meninggalkan kesan abadi baik bagi penggemar setia game ini maupun bagi mereka yang baru pertama kali menjelajahi dunia Sekiro. Nantikanlah kehadirannya," lanjutnya.
Sementara itu Chief Content Officer di Crunchyroll Asa Suehira mengungkapkan, “Sekiro: Shadows Die Twice adalah gim yang dikenal karena kecermatan dan intensitasnya, dan kualitas-kualitas tersebut diwujudkan dengan indah dalam adaptasi ini.”
“Kami sangat senang dapat menghadirkan Sekiro: No Defeat kepada para penggemar di seluruh dunia, dan kami merasa terhormat dapat bekerja bersama dengan Kadokawa, Qzil.la, dan ARCH dalam mengembangkan cerita ikonik ini melalui media anime," pungkasnya. (Z-1)
Dengan biaya langganan bulanan tetap, Microsoft PC Game Pass menghadirkan akses tanpa batas ke ratusan game PC berkualitas.
Smith’s Chronicles adalah gim cozy life sim yang mengajak pemain untuk menjadi seorang pandai besi muda yang dipanggil oleh wali kota untuk kembali ke kampung halamannya.
Melihat tingginya antusiasme pemain dari Indonesia terhadap gim 1998: The Toll Keeper Story, GameChanger juga akan menambahkan pilihan Bahasa Indonesia.
Versi terbaru Animal Kaiser menghadirkan desain kartu yang segar, karakter hewan baru, dan pengalaman bermain yang lebih imersif, menggabungkan semangat klasik dengan teknologi terkini.
Memulai Gamescom 2025 dengan langkah ambisius, Tencent Games menegaskan kepemimpinannya untuk mendorong masa depan industri game yang berkelanjutan.
Crunchyroll Game Vault diluncurkan pada November 2023 dan saat ini memiliki koleksi eksklusif lebih dari 60 judul gim.
Sebelum memulai debut streaming di seluruh dunia, Gachiakuta akan tayang perdana lebih awal di 15 negara dan wilayah melalui pemutaran khusus terlebih dahulu.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle akan tayang di bioskop Indonesia pada 15 Agustus 2025.
menyelami dunia anime para karakter sambil mewujudkan semangat transformasi seperti shio Ular Kayu dalam zodiak Tiongkok!
Episode pertama serial anime Solo Leveling Season 2 akan tayang pada Minggu (5/1) pukul 12.30 WIB di Crunchyroll.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved