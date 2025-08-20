Crunchyroll Adaptasi Gim Sekiro: Shadows Die Twice Jadi Anime

Cuplikan adegan dari anime Sekiro: No Defeat(MI/HO)

MAHAKARYA yang telah mendefinisikan ulang gim action kini dikisahkan kembali dengan cara tersendiri melalui anime. Pada Malam Pembukaan Langsung di Gamescom 2025, Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la, dan ARCH secara resmi meluncurkan Sekiro: No Defeat, anime baru menakjubkan yang menghadirkan kisah luar biasa yang telah memenangkan penghargaan Sekiro: Shadows Die Twice melalui adaptasi penuh keahlian yang sepenuhnya digambar dengan tangan.

Adaptasi ini akan hadir melalui streaming eksklusif di Crunchyroll di seluruh dunia kecuali Jepang, Tiongkok, Korea, Rusia, dan Belarus.

Dibuat dengan penuh rasa hormat terhadap versi orisinalnya, Sekiro: No Defeat adalah adaptasi dari gim dengan kisah yang tidak terlupakan — kisah tentang kesetiaan dan darah, yang berlatar belakang imajinasi ulang fantastis Jepang era Sengoku.

“Kami mengemban tugas yang monumental dalam menghidupkan keindahan yang menakjubkan dari Sekiro: Shadows Die Twice. Dalam menjalankan tugas ini, kami menuangkan semua visi artistik dan gairah kami terhadap keindahan ke dalam produksinya," ujar Kenichi Kutsuna, sutradara dari adaptasi tersebut.

“Produk yang dihasilkan dirancang untuk menjadi pengalaman yang benar-benar berkesan, sesuatu yang akan meninggalkan kesan abadi baik bagi penggemar setia game ini maupun bagi mereka yang baru pertama kali menjelajahi dunia Sekiro. Nantikanlah kehadirannya," lanjutnya.

Sementara itu Chief Content Officer di Crunchyroll Asa Suehira mengungkapkan, “Sekiro: Shadows Die Twice adalah gim yang dikenal karena kecermatan dan intensitasnya, dan kualitas-kualitas tersebut diwujudkan dengan indah dalam adaptasi ini.”

“Kami sangat senang dapat menghadirkan Sekiro: No Defeat kepada para penggemar di seluruh dunia, dan kami merasa terhormat dapat bekerja bersama dengan Kadokawa, Qzil.la, dan ARCH dalam mengembangkan cerita ikonik ini melalui media anime," pungkasnya. (Z-1)