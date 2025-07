Crunchyroll Game Vault Hadirkan 6 Judul Eksklusif Baru

Cuplikan dari gim Metal Slug Tactics(MI/HO)

CRUNCHYROLL Game Vault terus naik level, membuat para penggemar lebih mudah (dan lebih murah!) untuk memainkan berbagai gim favoritnya.

Di musim panas ini, enam gim akan diluncurkan di perangkat seluler sebagai bagian dari koleksi Crunchyroll yang terus berkembang, yang berisi rangkaian anime dan sederet judul yang terinspirasi dari anime untuk Anggota di tingkat Premium Mega dan Ultimate Fan di seluruh dunia.

Pub Encounter

Masuklah ke sebuah pub kuno yang nyaman dan jatuh cinta dengan salah satu dari beberapa pria paruh baya yang berada di dalamnya. Diluncurkan Rabu (9/7) untuk perangkat seluler!

Grisaia Phantom Trigger Vol. 1

Novel visual yang banjir pujian ini tersedia dalam versi iOS baru saat bergabung dalam Crunchyroll Game Vault. Praregistrasi sudah dibuka.

Metal Slug Tactics

Serial aksi terkenal dengan sentuhan baru yang seru: pertarungan taktis berbasis giliran! Pra-registrasi sekarang dibuka!

Phantom Breaker: Ultimate Battle Grounds

Permainan baku hantam di dunia yang penuh piksel ini memulai debut selulernya sebagai bagian dari Crunchyroll Game Vault.

Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation

Petualangan musim panas yang mengharukan, lucu, dan ditampilkan dalam animasi yang indah! Pra-registrasi sekarang dibuka!

Two Strikes

Gim pertarungan samurai 2D yang penuh gaya di mana setiap gerakan saat berarti. Dengan satu serangan yang dihantamkan secara tepat waktu, kalahkan lawanmu—atau tumbang di ujung pedangnya.

Jika Anda melewatkannya, Classroom of the Elite - Merge Puzzle Special Exam - diluncurkan sebagai gim eksklusif Crunchyroll Game Vault pada saat Anime Expo.

Gim ini sekarang telah tersedia dalam bahasa Inggris dan dapat dimainkan di seluruh dunia untuk pertama kalinya. Selain itu, sebagai bagian dari Game Vault, gim ini sepenuhnya dapat dimainkan tanpa model perkembangan transaksi mikro dari versi awalnya.

Crunchyroll Game Vault diluncurkan pada November 2023 dan saat ini memiliki koleksi eksklusif lebih dari 60 judul permainan, termasuk River City Girls, Moonstone Island, Crypt of the Necrodancer dan masih banyak lagi, tersedia eksklusif untuk anggota Crunchyroll pada tingkat Mega dan Ultimate Fan di lebih dari 200 negara dan wilayah.

Baik penggemar baru maupun penggemar lama dapat mendaftar atau meningkatkan keanggotaan Crunchyroll mereka ke tingkat Mega atau Ultimate Fan untuk mendapatkan kunci agar dapat mengakses dan menikmati berbagai game serta lebih dari 25.000 jam anime. (Z-1)