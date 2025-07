Dua Bintang Muda Inggris akan Bintangi film Adaptasi The Legend of Zelda

Poster gim The Legend of Zelda(instant-gaming.com)

FILM adaptasi terbaru dari serial gim, The Legend of Zelda, akan menampilkan dua aktor muda Inggris sebagai pemeran utama. Hal itu diumumkan Nintendo, Rabu (16/7).

Bintang serial Renegade Nell, Bo Bragason, 21, telah terpilih sebagai Putri Zelda, sementara Benjamin Evan Ainsworth, 16, yang membintangi Pinocchio, akan memerankan Link.

Mengumumkan kabar ini di X, Shigeru Miyamoto dari Nintendo mengatakan ia "sangat menantikan keduanya di layar lebar".

Ini akan menjadi upaya pertama untuk membuat film Zelda, meskipun waralaba tersebut sebelumnya telah memiliki serial TV animasi pada 1989.

Bragason sebelumnya tampil di serial Disney+ Renegade Nell dan serial BBC Three Girls and The Jetty. Ia juga tampil di film horor Censor dan The Radleys.

Kredit layar Ainsworth mencakup pembuatan ulang Pinocchio versi live-action pada 2022, yang dibintangi Tom Hanks, serta The Haunting of Bly Manor, Everything's Going to Be Great, dan All Fun and Games yang dibintangi Asa Butterfield dari Sex Education.

Film The Legend of Zelda dijadwalkan rilis pada Mei 2027.

Sutradara merencanakan adaptasi 'serius namun unik'

Gim Legend of Zelda ini mengikuti Putri Zelda dan Link, prajurit peri, saat mereka berjuang menyelamatkan negeri Hyrule dari panglima perang jahat yang berubah menjadi raja iblis bernama Ganon.

Dalam gim, Link tidak pernah berbicara, tetapi penggemar berspekulasi hal ini tidak akan terjadi dalam film. Demikian pula, Putri Zelda diperkirakan akan mendapatkan lebih banyak waktu layar dalam adaptasi film daripada yang ia dapatkan dalam gim.

Film live-action ini diumumkan pada 2023, ketika Sony mengonfirmasi akan berkolaborasi dengan Nintendo untuk ikut mendanai proyek tersebut.

Film ini akan disutradarai Wes Ball, yang dikenal melalui The Kingdom of the Planet of the Apes dan The Maze Runner.

Ball, sebelumnya, mengatakan kepada Total Film, "Saya tahu waralaba [Zelda] ini penting bagi banyak orang dan saya ingin film ini menjadi film yang serius... film sungguhan yang dapat memberikan orang-orang pelarian."

"Itulah yang ingin saya coba ciptakan – film ini harus terasa nyata. Sesuatu yang serius dan keren, tetapi menyenangkan dan penuh kejutan," lanjutnya.

Derek Connolly dari Jurassic World sebelumnya diumumkan sebagai penulis film ini, tetapi draf terbarunya ditulis oleh kolaborator Ball sebelumnya, TS Nowlin.

Waralaba gim The Legend of Zelda diciptakan oleh Miyamoto dan Takashi Tezuka, dengan gim pertamanya diluncurkan pada 1986.

Sejak saat itu, waralaba ini tetap menjadi salah satu merek Nintendo yang paling terkenal, dan telah terjual lebih dari 150 juta kopi di berbagai konsol.

Adaptasi gim video telah menerima beragam tanggapan di box office selama bertahun-tahun. Banyak, seperti Resident Evil, Tomb Raider, dan Mortal Kombat, tidak selalu diterima sebaik materi aslinya.

Namun, baru-baru ini, kesuksesan The Super Mario Bros Movie, Sonic The Hedgehog, A Minecraft Movie, dan Uncharted, serta adaptasi TV The Last of Us, telah membalikkan keadaan.

Film ini diproduksi oleh Miyamoto dan mantan CEO Marvel Studios, Avi Arad.

Tanggal peluncurannya, 7 Mei 2027, awalnya dijadwalkan bersamaan dengan Avengers: Secret Wars, tetapi ditunda hingga Desember. (bbc/Z-1)