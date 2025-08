Arena of Valor Berkolaborasi dengan Detective Conan

Pengembang dan penerbit game Garena mengumumkan kolaborasi ​​​​​​Arena of Valor (AOV) bersama anime legendaris Detective Conan, Jumat (1/8/2025).(ANTARA/HO-Garena Indonesia)

GIM Arena of Valor (AOV) mengumumkan kolaborasi bersama anime legendaris Detective Conan, Jumat (1/8), yang akan membawa nuansa baru dengan hadirnya kolaborasi skin, map eksklusif Detective Conan, dan berbagai misi khusus.

Dalam keterangan tertulis, penerbit dan pengembang gim Garena Indonesia mengatakan bahwa kolaborasi AOV x Detective Conan akan membuat dunia Athanor dipenuhi aksi dari sang detektif sekolah, Conan Edogawa dan rivalnya Kid The Phantom Thief.

Conan Edogawa hadir sebagai Yorn dengan efek skill yang penuh dengan detail dan sentuhan visual, seperti balon Profesor Agasa, tendangan

bola api, aksi pengejaran helikopter, hingga animasi recall yang memperlihatkan aksi Conan mengejar pelaku dengan skateboard-nya.

Pemain juga bisa mendapatkan Victory Animation eksklusif Conan Edogawa yang bisa digunakan oleh pemain mulai 1 - 31 Agustus 2025.

Hayate akan menjelma sebagai Kid the Phantom Thief, sang pesulap malam penuh gaya rival dari Conan Edogawa. Efek skill-nya dihiasi kartu yang meledak dan berubah menjadi merpati dan bunga mawar.

Sementara itu, skill ultimate-nya menghujani arena dengan kartu tantangan, ditutup dengan aksi salto di udara yang elegan, khas sang

pencuri legendaris itu.

Hayate juga akan menunjukkan animasi recall yang menampilkan aksi pelarian yang dramatis ciri khas Kid. Kolaborasi skin tersebut akan hadir mulai 8-31 Agustus 2025

Selain kolaborasi skin Conan Edogawa dan Kid The Phantom Kid, AOV x Detective Conan juga memberikan skin High School Detective yang akan dihadirkan oleh Hero Amily dan Thorne secara gratis hanya dengan login dan mengikuti event Find The Suspect Trial to Renowed Detective.

Pemain bisa mendapatkan skin gratis Amily mulai 1-17 Agustus 2025 & Thorne pada 16-31 Agustus 2025.

Selama event berlangsung, elemen klasik dari serial ikonik Detective Conan akan menghiasi medan pertempuran, seperti kantor Detektif Mouri, mobil VW Beetle milik Profesor Agasa, hingga helikopter Kepolisian Tokyo.

Semuanya akan menjadi easter egg di berbagai sudut map. Kejutan-kejutan tersebut terintegrasi dengan mulus ke dalam permainan,

menambahkan elemen keseruan dan eksplorasi bagi para pemain.

Tampilan lobi utama juga telah diperbarui dengan latar bertema Detective Conan, menghadirkan nuansa misteri yang kental dan menambah

pengalaman bermain lebih menegangkan.

Pemain akan diajak untuk mencari lebih banyak detail tersembunyi di dalam game, menyelami sensasi dan menikmati petualangan yang imersif.

Kolaborasi AOV x Detective Conan juga menghadirkan minion bergaya detektif lengkap dengan topi khas penyelidik dan kaca pembesar. (Ant/Z-1)