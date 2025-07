Apple Arcade Luncurkan Empat Gim Baru pada Agustus

Gim Everybody Shogi(MI/HO)

PADA 7 Agustus mendatang, Apple Arcade menambahkan empat gim eksklusif ke katalognya yang beragam dengan lebih dari 200 gim seru yang bisa dimainkan, semuanya tanpa iklan dan pembelian dalam aplikasi.

Pemain dapat menikmati Play-Doh World, dengan gameplay yang memungkinkan mereka membuat karakter Play-Doh yang hidup; Worms Across Worlds, versi baru yang seru dari waralaba gim favorit yang sudah lama hadir, Worms; Let's Go Mightycat!, gim puzzle 3D yang unik; dan Everybody Shogi, gim strategi menarik yang berdasarkan permainan papan tradisional Jepang.

Play-Doh World dari Scary Beasties

Play-Doh menghadirkan keseruannya ke dunia digital dengan Play-Doh World, memungkinkan pemain untuk membuat karakter sendiri dan melihat karakter tersebut menjadi hidup.

Mulai dari menciptakan hewan liar di kebun binatang hingga menata rambut ala salon yang unik, setiap sudut dunia penuh warna ini dirancang untuk memfasilitasi kreativitas pemain.

Dengan puluhan zona interaktif, koleksi khusus Play-Doh, dan pembaruan konten secara rutin, Play-Doh World menawarkan aktivitas kreatif dan permainan terbuka yang didasari imajinasi, semuanya dalam lingkungan yang aman dan bebas iklan.

Worms Across Worlds dari StoryToys dan Behaviour Interactive

Worms Across Worlds adalah evolusi terbaru dari seri gim pemenang penghargaan, Worms.

Saat eksperimen Profesor Worminkle mengancam dunia, para pejuang invertebrata yang menggemaskan mendapati diri mereka bertualang melalui lima dimensi yang sangat berbeda.

Pemain akan mengejar ilmuwan gila ini melintasi dunia dalam gim aksi strategis yang dimainkan secara bergiliran ini.

Baik saat bertarung sendiri atau dalam keseruan bermain bersama empat pemain dalam satu tim, setiap tantangan dan dimensi membawa pemain lebih dekat untuk menghentikan kekacauan yang diakibatkan oleh sang profesor.

Let's Go Mightycat! dari PONOS Corporation

Seekor kucing biasa berubah menjadi pahlawan galaksi yang tidak terduga saat ada sosok yang sangat kuat mengubahnya menjadi penakluk dunia yang paling menggemaskan.

Dalam spin-off dari gim menara pertahanan yang populer The Battle Cats ini, pemain bisa mendandani kucing hero mereka dengan jubah penuh gaya, menyelamatkan teman-teman antarplanet, dan meluncurkan Mightycat melintasi berbagai planet yang penuh warna.

Dengan berbagai tahapan puzzle yang menantang, setiap ketukan akan membawa pemain makin dekat ke tujuan utamanya: menaklukkan setiap planet di semesta di bawah kendali Cat Empire yang menggemaskan nan perkasa.

Everybody Shogi dari AltPlus Inc.

Everybody Shogi adalah gim papan strategi tradisional Jepang yang didesain ulang dengan menarik. Menggabungkan visual penuh warna, kontrol yang intuitif, dan tahap puzzle yang seru, gim ini memperkenalkan shogi dengan cara yang kasual tetapi strategis.

Pemain dapat menikmati tantangan harian, membuka desain potongan unik, dan membangun dek kustom.

Dengan pertandingan real-time melawan pemain di seluruh dunia dan crossplay yang lancar di berbagai perangkat, Everybody Shogi mengajak semua orang untuk menjelajahi kedalaman permainan shogi lewat gameplay yang cepat dalam suasana game yang hangat dan bersahabat.

Harga dan Ketersediaan

Apple Arcade tersedia dengan biaya Rp99.000 per bulan dengan satu bulan percobaan gratis. Pelanggan yang membeli iPhone, iPad, Mac, atau Apple TV baru, mendapatkan tiga bulan Apple Arcade secara gratis.1

Apple Arcade adalah bagian dari langganan bulanan Apple One Perorangan Rp149.000, Keluarga Rp199.000, dan Premier Rp319.000, dengan satu bulan percobaan gratis.

Arcade Original bisa dimainkan di iPhone, iPad, Mac, Apple TV, dan Apple Vision Pro. Mahakarya App Store tersedia di iPhone, iPad, dan Apple Vision Pro.

Langganan Apple Arcade memberikan akses tanpa batas untuk keluarga hingga enam orang ke seluruh game yang tersedia dalam katalog.

Ketersediaan lebih dari 200 game di berbagai perangkat bervariasi berdasarkan kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak. Beberapa konten mungkin tidak tersedia di seluruh wilayah. (Z-1)