Telkomsel, Nuon, dan Bango Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass yang Terjangkau dan Praktis

PC Game Pass(MI/HO)

TELKOMSEL bersama perusahaan konten dan hiburan digital Nuon Digital Indonesia serta Bango, penyedia bundling langganan, mengumumkan kolaborasi strategis yang memungkinkan pelanggan di Indonesia menikmati Microsoft PC Game Pass melalui IndiHome Add-On.

Kemitraan ini memanfaatkan teknologi Digital Vending Machine (DVM) dari Bango untuk menyediakan proses aktivasi yang cepat, aman, dan mudah, sekaligus membuka peluang beragam promo dan diskon menarik.

Dengan biaya langganan bulanan tetap, Microsoft PC Game Pass menghadirkan akses tanpa batas ke ratusan game PC berkualitas, termasuk rilis hari pertama (day-one) dari Xbox Game Studios, Bethesda Softworks, sampai Activision Blizzard; keanggotaan EA Play yang mencakup FC 25, Battlefield, dan berbagai franchise ternama lainnya; serta bonus eksklusif dari Riot Games setelah akun pemain ditautkan ke Xbox Profile.

Baca juga : Gim Smith’s Chronicles, Cozy Life Sim Bertema Pandai Besi yang Menghangatkan Jiwa

Memperkaya pilihan hiburan bagi para pemain, PC Game Pass juga menghadirkan deretan judul games baru yang siap menemani waktu bermain para pelanggan, mulai dari Valorant, Minecraft, Football Manager 2024, Call of Duty, hingga Clair Obscur Expedition 33.

Di tengah meningkatnya tren games lintas platform dan model berlangganan global, layanan PC Game Pass menjadi cara praktis bagi gamer untuk menikmati pengalaman premium dengan harga lebih terjangkau daripada membeli banyak game secara terpisah.

Kolaborasi ini memudahkan pembelian PC Game Pass secara berlangganan bulanan sebagai layanan tambahan IndiHome Add-On, memperkuat ekosistem gaming tanpa batas di Indonesia.

Baca juga : Gim 1998: The Toll Keeper Story Hadir di Play Store dalam Bahasa Indonesia

VP Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson, menyatakan, “Dalam komitmen menghadirkan layanan digital lifestyle terlengkap bagi pelanggan, Telkomsel terus berupaya membuka akses yang lebih terjangkau dan praktis ke pengalaman gaming berkualitas. Kami berharap integrasi PC Game Pass ke dalam penawaran khusus gamers melalui IndiHome Add-On ini bisa semakin mendorong akuisisi pelanggan baru, meningkatkan retensi, hingga menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi para gamer Indonesia."

CEO Nuon Digital Indonesia Aris Sudewo mengatakan, “Kehadiran PC Game Pass di ekosistem Telkom Group merupakan bagian dari komitmen kami untuk membuka akses lebih luas bagi gamer Indonesia terhadap pengalaman bermain gim berkualitas. Selain melalui IndiHome, pelanggan juga dapat membeli PC Game Pass melalui kanal distribusi milik Nuon, UPOINT.ID, dengan menggunakan beragam metode pembayaran digital seperti e-wallet dan fintech. Kolaborasi ini semakin memperkuat peran Nuon dalam menghadirkan konten gim premium melalui kanal distribusi yang mudah diakses dan praktis. Kami optimistis kerja sama ini dapat ikut mendorong pertumbuhan ekosistem gim nasional serta menghadirkan nilai tambah bagi para gamer di seluruh Indonesia.”

Dalam meluncurkan penawaran PC Game Pass secara efisien melalui kanal layanan Nuon dan Telkomsel yang tersedia, Digital Vending Machine dari Bango berfungsi menangani seluruh aspek teknis, termasuk memungkinkan sejumlah promo dan diskon tertentu bagi pelanggan, memperkuat retensi di pasar telekomunikasi yang kian kompetitif.

CEO Bango, Paul Larbey, menambahkan, “Menawarkan produk langganan unggulan seperti PC Game Pass adalah cara efektif bagi operator memperkaya nilai pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan menarik subscriber yang bertahan lebih lama. Kami senang mendukung integrasi ini melalui Digital Vending Machine® dari Bango, sehingga Telkomsel dan Nuon dapat menghadirkan pengalaman gaming kelas dunia.”

Untuk memperoleh PC Game Pass, pelanggan dapat mengakses laman IndiHome Add-On PC Game Pass dan mengaktifkan layanan ini seharga Rp63.063/bulan (belum termasuk PPN). Biaya akan otomatis terakumulasi dalam tagihan IndiHome.

Setelah melakukan transaksi, pelanggan akan mendapatkan kode aktivasi yang perlu dimasukkan pada aplikasi Xbox di Windows untuk mulai menggunakan layanan.

Bagi 500 pelanggan pertama, tersedia promo PC Game Pass Xbox First-Month-Free, berlaku mulai 14 Agustus 2025. Promo bebas bayar bulan pertama ini akan aktif setelah login di aplikasi Xbox menggunakan akun yang sama. Pada bulan berikutnya, layanan otomatis diperpanjang dengan harga normal. (Z-1)