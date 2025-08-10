Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Telkomsel Jabar Gandeng SMAN 20 Bandung Hadirkan Jawara

Naviandri
10/8/2025 22:59
Telkomsel Jabar Gandeng SMAN 20 Bandung Hadirkan Jawara
Telkomsel memberikan kartu Telkomsel by.U bagi sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 20 Bandung(MI/Naviandri)

DENGAN membawa semangat kepedulian dan kebersamaan, Telkomsel melalui tim Area Jabotabek Jabar menggelar aksi sosial bertajuk Jawara Berbagi untuk Negeri di Jumat Berkah, Jumat (8/8).

Vice President Area Network Operations Jabotabek Jabar Telkomsel, Iswandi kemarin menyatakan, ini merupakan bentuk syukur atas kesuksesan Telkomsel menghadirkan konektivitas 5G secara contiguous, tanpa terputus di berbagai titik strategis di hampir seluruh wilayah Kota Bandung. Serta dalam rangka menyambut peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

"Melalui kegiatan ini, Telkomsel memberikan dukungan modem berteknologi 5G kepada sekolah serta kartu Telkomsel by.U bagi sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 20 Bandung untuk konektivitas digital yang mendukung proses pembelajaran," ungkapnya. 

Iswadi menambahkan gerakan berbagi juga dilakukan manajemen Telkomsel Area Jabotabek Jabar dengan memberikan kado kepada sejumlah siswa siswi SMA Negeri 20 Bandung yang beruntung berupa kuota internet. 

"Sesi pengenalan 5G dari tim Telkomsel juga dihadirkan agar siswa-siswi dapat mengenal lebih baik Teknologi 5G dan pemanfaatannya untuk mendukung pembelajaran," tuturnya.

Iswandi melanjutkan sebagai perusahaan telekomunikasi digital yang senantiasa menghadirkan teknologi terdepan, salah satunya konektivitas 5G, Telkomsel juga terus aktif mengambil peran dalam memastikan manfaat kemajuan digital dapat dirasakan secara inklusif di masyarakat. 

"Hari ini kami memberikan dukungan modem berteknologi 5G bagi sekolah serta kartu Telkomsel by.U untuk sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 20 Bandung sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen tersebut," jelasnya.

Menurut Iswandi, hadirnya teknologi 5G membuka lebar semua peluang untuk memajukan Indonesia, khususnya bagi generasi muda yang secara langsung dapat memaksimalkan berbagai macam tools yang tersedia di internet.

“Kami harap konektivitas digital 5G yang kini hadir di SMA Negeri 20 dapat dimaksimalkan untuk mendukung proses pembelajaran," sambungnya. (E-2)

 



Editor : Heryadi
