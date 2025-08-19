Headline
BAGAIMANA jika keterampilan pandai besi bukan digunakan untuk perang dan kekerasan seperti penggambaran berbagai kisah fantasi klasik, tapi untuk membangun kehidupan yang damai? Itulah pertanyaan yang menginspirasi Smith’s Chronicles, gim cozy life sim terbaru dari Arsanesia yang pada Senin (18/8) meluncurkan trailer perdana dan membuka laman Steam resminya.
Smith’s Chronicles adalah gim cozy life sim yang mengajak pemain untuk menjadi seorang pandai besi muda yang dipanggil oleh wali kota untuk kembali ke kampung halamannya, Kota Grandall, untuk membangun kembali kotanya yang semakin sepi karena ditinggalkan penghuninya.
Pemain akan menggunakan kemampuan pandai besi yang telah dipelajarinya di akademi untuk memenuhi kebutuhan peralatan sehari-hari warga, membangun ulang kota, membawa kemakmuran pada warganya, menjadikan Kota Grandall rumah yang nyaman bagi para pengungsi, dan mengembalikan Grandall ke masa jayanya.
“Smith’s Chronicles menawarkan konsep yang fresh, karena selama ini image blacksmith identik dengan senjata dan perang, padahal keterampilan mereka juga berperan besar dalam menciptakan alat-alat kebutuhan sehari-hari, mendorong inovasi teknologi, hingga menghasilkan karya seni. Di gim ini, kemampuan tersebut diarahkan untuk membangun dan membawa kehidupan baru, menghadirkan peran blacksmith yang lebih cozy di dunia medieval fantasy yang indah,” ujar CEO Arsanesia Adam Ardisasmita .
Gamers sudah sudah dapat melakukan wishlist gim Smith’s Chronicles pada laman Steam agar mendapat notifikasi dan tidak ketinggalan informasi pada saat gimnya rilis. (Z-1)
