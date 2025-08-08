Honor of Kings: World Debut di Gamescom

Poster gim Honor of Kings: World(MI/HO)

GIM RPG aksi multiplayer bergaya Eastern Fantasy, Honor of Kings: World, siap mengumumkan peluncuran global terbesarnya, mengundang para peserta Gamescom untuk bermain sepanjang pekan di booth gim tersebut di Hall 9 Gamescom, event gaming terbesar di dunia, di Cologne, Jerman pada akhir bulan ini pada 20-24 Agustus.

RPG online dari TiMi Studio Group ini menyediakan sudut pandang yang segar dari universe Honor of Kings, gim MOBA (multiplayer online battle arena) yang paling banyak dimainkan di dunia.

Gim ini menawarkan kesempatan kepada para pemain untuk bertualang melintasi benua besar bersama teman, sambil bertemu dengan para Hero legendaris dari lore game aslinya.

Di Gamescom, TiMi akan mengundang para pemain untuk menikmati demo PC yang menampilkan pertarungan Boss kooperatif dengan menggunakan bantuan mouse dan keyboard atau controller di Hall 9, Booth B040.

Gim ini nantinya akan menampilkan mode PvP dan PvE, lengkap dengan fitur kooperatif dan sosial yang khas, termasuk:

Pertarungan multiplayer super seru dengan mekanisme peralihan yang mulus antara dua gaya bertarung yang berbeda untuk memunculkan pengalaman gameplay yang mendalam, dinamis, dan penuh kejutan

Gameplay dunia bersama seperti pembuatan item, pembangunan rumah, dan pengelolaan

Banyak lore, termasuk perjalanan di game yang ditemani alur cerita yang kuat di wilayah Primaera, suatu benua yang luas untuk dijelajahi

Honor of Kings: World bukanlah sekadar perluasan dari IP – tapi juga merupakan kesempatan bagi para pemain untuk merasakan langsung sebuah dunia yang begitu memukau serta kelak akan menjadi tolak ukur yang baru untuk genre Eastern Fantasy berkat pendekatannya yang segar dan sinematik.

Pemain akan merasakan sebuah perpaduan yang epik antara fantasi dan teknologi canggih sambil menelusuri berbagai Keajaiban dan "Flow," sumber energi yang menjadi bagian dari negeri ini dan ceritanya.

"Kami telah bekerja keras untuk menghadirkan Honor of Kings: World dan tidak sabar untuk mengetahui respons pemain yang mengunjungi Gamescom terhadap game kami," kata Lead Combat Designer untuk Honor of Kings: World Big Huang.

"Kami tahu fans Honor of Kings siap menyambut game kami dan kami berharap pendatang baru di franchise ini akan sama antusiasnya setelah memainkan presentasi publik pertama di Eropa ini," lanjutnya.

Pemain akan berperan sebagai siswa baru di Akademi Jixia, yang terdiri dari tiga sekolah untuk individu berbakat, tempat mereka akan bertemu dan bekerja dengan sesama teman sekelas, mentor, dan instruktur.

Mereka juga akan bertemu dengan para Hero dari Honor of Kings asli dan mengetahui lebih lanjut tentang cerita mereka. (Z-1)