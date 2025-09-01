Seni Melawan Lupa: Menjaga Rasa dalam Gemuruh Notifikasi

(Dok. Pribadi)

PERNAHKAH Anda merasakan degup jantung saat membuka amplop yang lama tergeletak di meja? Ada aroma kertas yang sedikit menguning, guratan tinta yang mungkin tak rapi, tapi terasa hangat. Kata-kata di dalamnya seperti menembus waktu--membawa kembali suara, tawa, atau tangis seseorang yang jauh dari kita. Itulah keajaiban surat: ia tak sekadar dibaca, ia dirasakan.

Kini, momen itu semakin langka. Anak-anak tumbuh dalam dunia yang mana pesan datang secepat kedipan mata, lalu menghilang sebelum sempat benar-benar menetap di hati. Notifikasi menggantikan amplop; emoji menggantikan desah rindu. Surat, yang dulu menjadi jembatan hati, kini terdorong ke sudut sepi, seperti buku tua di rak yang tak lagi dijamah.

Padahal, di balik setiap surat ada jeda--waktu untuk berpikir, memilih kata, dan membiarkan rasa mengendap sebelum dituangkan. Surat bukan hanya medium komunikasi, melainkan juga latihan kesabaran, empati, dan keberanian untuk menatap perasaan sendiri.

MAKNA DAN MANFAAT MENULIS SURAT

Menulis surat memiliki manfaat yang jauh melampaui romantisme masa lalu. Mueller dan Oppenheimer (2014) membuktikan, bahwa menulis tangan meningkatkan daya ingat dan pemahaman karena melibatkan koordinasi otak, mata, dan tangan secara simultan.

Penelitian Neuroscience News (2024), Why Writing by Hand Boosts Brain Connectivity and Learning, mengungkap bahwa aktivitas ini memicu konektivitas otak yang lebih luas daripads mengetik. Dari sisi emosional, Barbara Field (2022) dalam verywellmind.com mencatat bahwa 65% orang merasa lebih bersemangat setelah menerima surat, sementara Time (2018) menunjukkan, bahwa menulis surat ucapan terima kasih dapat meningkatkan kebahagiaan penulis dan penerima.

Surat menghubungkan nalar dan rasa. Ia melatih empati, kesabaran, dan kejujuran. Dalam dunia yang serbacepat, surat memaksa kita berhenti sejenak, mendengar suara hati, dan memilih kata yang tepat untuk mewakili perasaan.

SURAT SEBAGAI MEDIA UNGKAPAN RASA

Keunikan surat terletak pada kemampuannya menjadi kanvas berbagai emosi manusia. Surat cinta mengalir lembut, penuh kata manis dan janji-janji yang membelai hati. Surat kehilangan sarat dengan kalimat berat, kadang buram oleh air mata. Surat marah bisa meledak dengan HURUF KAPITAL SEMUA DAN DERETAN TANDA SERU!!!!!!, mentah, tanpa filter, dan jujur. Ada juga surat bahagia yang dipenuhi coretan gambar atau lelucon internal yang membuat pembacanya tersenyum ketika membukanya lagi bertahun-tahun kemudian.

Bahkan, detail kecil seperti lipatan kertas, warna tinta, atau noda kopi menjadi arsip rasa. Setiap surat ialah kapsul waktu yang membawa kita kembali ke sebuah momen, lengkap dengan aroma emosinya. Tak ada pesan singkat atau notifikasi yang mampu merekam rasa sedalam itu.

GENERASI DIGITAL DAN TANTANGANNYA

Di sekolah masa kini, tradisi menulis surat hampir punah. Surat izin yang dulu panjang dan sopan kini tergantikan oleh pesan singkat di aplikasi: 'Izin anak sakit, tidak masuk sekolah'. Efisien, tetapi hambar. Tak ada salam pembuka, tak ada tanda tangan, tak ada kertas yang bisa diarsipkan.

Generasi sekarang ialah digital natives. Gadget bagi mereka bukan sekadar alat, melainkan bagian dari hidup. Melarang mereka menggunakan gawai sama mustahilnya seperti melarang hujan di musim hujan. Karena itu, tantangannya ialah mengajarkan cara menulis pesan digital yang tetap memelihara keutuhan bahasa dan rasa.

Perbedaannya terlihat jelas dari dua pesan. Pertama: 'sy gk msuk bsk krn skt'. Kedua: 'Assalamualaikum, ibu. Mohon izin, besok saya tidak dapat mengikuti pelajaran karena sedang sakit. Terima kasih'. Media yang sama, tetapi rasa dan bobotnya berbeda. Pesan kedua mengandung salam, struktur, dan rasa hormat. Mengajarkan hal ini berarti menanamkan jiwa surat pada pesan digital--panjang, jelas, dan penuh emosi yang terjaga.

Dalam setiap kata yang dirangkai penuh kesadaran, ada latihan kesabaran dan penghargaan pada lawan bicara. Jika kebiasaan ini dipelihara, anak-anak akan tumbuh dengan bahasa yang bukan hanya fasih, melainkan juga berjiwa.

MENGHIDUPKAN KEMBALI TRADISI

Menghidupkan kembali tradisi menulis surat tidak harus dimulai dari kantor pos. Sekolah dapat memulainya dengan program sederhana seperti 'satu surat satu bulan'. Siswa menulis surat kepada orangtua, guru, teman, atau bahkan kepada diri sendiri pada masa depan. Surat-surat ini disimpan, lalu dibaca kembali beberapa tahun kemudian. Saat dibuka, ia akan menjadi jendela ke masa lalu, membangkitkan rasa yang mungkin telah pudar.

Tradisi ini bisa diintegrasikan ke berbagai pelajaran. Dalam bahasa Indonesia, siswa belajar memilih diksi dan membangun narasi. Dalam pendidikan Pancasila, surat dapat menjadi sarana refleksi nilai. Dalam seni budaya, siswa dapat menghias surat dengan ilustrasi atau kaligrafi. Bahkan, dalam literasi digital, siswa bisa belajar menulis pesan elektronik dengan bahasa lengkap, tanda baca yang tepat, dan emosi yang utuh.

Bila dilakukan konsisten, latihan ini membentuk kebiasaan menulis yang baik, baik di atas kertas maupun di layar. Ia mengajarkan bahwa menulis bukan hanya soal menyampaikan informasi, melainkan juga memelihara hubungan.

MERAYAKAN KATA, MENJAGA RASA MELALUI SURAT

World Letter Day pada 1 September ialah momentum yang tepat untuk memulai kembali tradisi ini. Namun, perayaan tidak cukup hanya dengan mengenang masa lalu. Kita dapat merayakannya dengan tindakan nyata: ambil selembar kertas, genggam pena, dan tulislah surat dari hati. Surat itu bisa untuk orang yang kita sayangi, guru yang pernah menginspirasi, atau diri kita sendiri pada masa depan.

Jika kertas dan pena tak ada, gunakan gawai. Namun, tulislah dengan lengkap, tanpa singkatan, tanpa tergesa, dan biarkan emosi mengalir. Dengan begitu, kita tetap menjaga jiwa surat hidup di dunia digital.

Surat, pada akhirnya, ialah seni melawan lupa. Lupa bahwa kata-kata punya bobot. Lupa bahwa komunikasi bukan hanya soal cepat. Lupa bahwa setiap pesan ialah artefak sejarah pribadi yang layak disimpan.

Menghidupkan tradisi ini bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan investasi untuk masa depan--masa yang mana anak-anak kita tahu bahwa perasaan layak dituangkan dengan kata yang utuh, lengkap, dan penuh makna.