Honor of Kings: World Rilis Trailer Baru Jelang Gamescom

Cuplikan gameplay gim Honor of Kings: World(MI/HO)

MENJELANG debut di Gamescom, TiMi Studio Group, Rabu (20/8), menayangkan secara perdana trailer baru untuk Honor of Kings: World di Opening Night Live yang berlangsung di Cologne, Jerman memperlihatkan secara lebih dalam dunianya yang memukau, teka-tekinya yang seru, dan pertempurannya yang menegangkan.

Trailernya yang ditayangkan sebagai bagian dari acara live unjuk flagship tahunan dari Geoff Keighley menampilkan dunia Primaera yang memesona, berbagai macam tantangan yang akan para pemain hadapi, dan gaya bertarung fast-paced, style-switching sebagai inti dari mekanisme aksi permainan.

Pengumuman ini menjadi titik sejarah baru untuk Eastern Fantasy multiplayer action RPG, ketika para pemain global baru juga akan diajak untuk menyelam lebih dalam ke dunia Honor of Kings.

Setelah debutnya di ONL, Honor of Kings: World akan dapat dimainkan untuk pertama kalinya di lantai pameran Gamescom 2025.

Dari 20 hingga 24 Agustus, para pengunjung dapat mengunjungi Hall 9, Booth B040 untuk mengikuti demo PC langsung yang menampilkan pertarungan co-op melawan bos, dengan dukungan mouse, keyboard, dan controller.

"Kami sudah bekerja sangat keras untuk Honor of Kings: World, dan Opening Night Live adalah momen yang tepat untuk memberikan para pemain sebuah gambaran nyata tentang apa yang akan terjadi," ujar Big Huang, lead combat designer untuk Honor of Kings: World. "Kami sudah tidak sabar menunggu para pengunjung Gamescom untuk datang dan mencoba langsung game ini."

Gim ini memadukan gameplay kooperatif dan kompetitif yang dibumbui dengan banyak fitur-fitur sosial, termasuk:

Pertempuran multiplayer dinamis - Beralih dengan mulus di antara dua gaya bertarung unik di tengah pertarungan.

Aktivitas dunia bersama - Crafting, membangun rumah, dan menjelajahi dunia di segala penjuru benua Primaera.

Storytelling yang kaya akan lore - Ikuti petualangan berbasis narasi bersama para Hero ikonis dari Honor of Kings yang asli.

Di Honor of Kings: World, pemain akan berperan sebagai seorang siswa baru di Akademi Jixia, sebuah institusi ternama yang terdiri dari tiga sekolah khusus untuk individu berbakat.

Sepanjang perjalanan, mereka akan bertemu dengan sesama siswa, mentor, dan Hero legendaris asli dari Honor of Kings, mengungkap misteri Keajaiban dan Flow - sumber energi unik yang membentuk cerita di dunia tersebut. (Z-1)