Animal Kaiser+ Versi 2: Nostalgia yang Bangkit Kembali dengan Sensasi Baru

Mesin arcade Animal Kaiser+ versi 2(MI/HO)

BAGI generasi yang tumbuh di era 2010-an, nama Animal Kaiser adalah legenda. Di sudut-sudut pusat perbelanjaan dan arena permainan, deretan mesin arcade dengan layar penuh warna dan suara gemuruh pertempuran selalu dikerubungi anak-anak. Mereka menggenggam erat kartu hewan kesayangan—dari singa perkasa hingga hiu raksasa—menunggu giliran untuk bertarung di arena virtual. Setiap kartu punya kekuatan unik, dan setiap kemenangan membawa rasa bangga yang tak terlupakan.

Di masa itu, mengoleksi kartu langka bukan sekadar hobi, tapi sebuah prestise. Anak-anak rela menabung, menukar kartu, bahkan membuat strategi rumit untuk memastikan kemenangan. Animal Kaiser bukan hanya permainan; ia adalah bagian dari persahabatan, kompetisi, dan kenangan manis yang melekat seumur hidup.

Kini, kenangan itu kembali hidup dengan sentuhan baru yang lebih seru dan modern. Animal Kaiser+ Versi 2 resmi hadir eksklusif di Timezone Indonesia, membawa nostalgia sekaligus inovasi. Permainan ini kembali mengundang para penggemarnya, baik yang dulu pernah merasakan euforianya maupun generasi baru yang penasaran akan keseruannya.

Timezone Indonesia meluncurkan 76 mesin Animal Kaiser+ Versi 2 di 41 lokasi di seluruh negeri, menjadi satu-satunya pusat hiburan keluarga di Indonesia yang memegang lisensi resmi permainan ini.

Versi terbaru ini menghadirkan desain kartu yang segar, karakter hewan baru, dan pengalaman bermain yang lebih imersif, menggabungkan semangat klasik dengan teknologi terkini.

Peluncuran ini dimeriahkan oleh Turnamen Animal Kaiser+ dengan hadiah total puluhan juta rupiah.

Turnamen ini digelar di dua lokasi utama: Emporium Pluit Mall, Lantai UG pada 8–10 Agustus 2025 dan La Piazza, Lantai 2 pada 14–17 Agustus 2025. Hanya dengan Rp150.000, peserta mendapatkan 100 Tizo dan Starter Pack eksklusif berisi kartu terbaru Animal Kaiser+ Versi 2. Selain itu, ada fun match dan kuis seru dengan hadiah rare card yang menjadi incaran para kolektor.

CEO TEEG Indonesia, Naveen H, mengatakan, “Saat pertama kali kami menghadirkan Animal Kaiser+, sambutannya luar biasa. Permainan ini bukan hanya sekadar game, tapi bagian dari memori banyak orang. Dengan versi terbaru, kami ingin membangkitkan semangat bertarung di arena sekaligus memperluas akses ke lebih banyak lokasi.”

Kini, total ada 84 mesin Animal Kaiser+ Versi 2 aktif di seluruh Indonesia, memberikan kesempatan lebih luas bagi para pemain untuk bertemu, berstrategi, dan menghidupkan kembali semangat komunitas Animal Kaiser.

Beberapa lokasi yang sudah menghadirkan mesin terbaru ini antara lain Plaza Medan Fair, Margo City Mall Depok, Pacific Place Jakarta, Mal Panakkukang, Summarecon Mal Bekasi, Supermal Karawaci, Lippo Mall Puri, serta Summarecon Mall Kelapa Gading. Daftar ini akan terus bertambah, memastikan keseruan bisa dinikmati di Timezone terdekat.

Animal Kaiser+ Versi 2 bukan hanya mengajak pemain untuk bertarung demi kemenangan, tetapi juga untuk merayakan kenangan, membangun persahabatan baru, dan merasakan kembali euforia yang pernah memenuhi sudut-sudut arcade di masa lalu—kini dalam balutan teknologi dan kejutan modern. (Z-1)