Tencent Games Hadir di Gamescom 2025 Bawa Jajaran Gim Global Terbesar Sepanjang Sejarahnya

Kehadiran Tencent Games di ajang Gamescom(MI/HO)

TENCENT Games, platform global terkemuka untuk pengembangan, penerbitan, dan operasional gim, siap memukau pengunjung Gamescom 2025 di Cologne, Jerman pada 20–24 Agustus.

Tahun ini, perusahaan menghadirkan portofolio terbesar sepanjang sejarahnya, dengan lebih dari selusin judul inovatif dari studio internal, mitra, dan divisi penerbitan.

Mulai dari waralaba legendaris hingga karya orisinal yang penuh kreativitas, serta teknologi game mutakhir, Tencent Games menegaskan komitmennya untuk membentuk masa depan industri game dengan mendorong inovasi dan memperkuat koneksi di komunitas game global.

Kehadiran Tencent Games di Gamescom 2025

Memulai Gamescom 2025 dengan langkah ambisius, Tencent Games menegaskan kepemimpinannya untuk mendorong masa depan industri game yang berkelanjutan.

Pada 21 Agustus, Produser PUBG Mobile, Rick Li, akan tampil sebagai pembicara di Panel Playing for the Planet (P4P) dalam kongres Gamescom.

Bersama para pemimpin industri dari Ubisoft, Unity Technologies, dan Xbox, Li akan bergabung dalam sesi bertajuk Level up for impact: How Consoles, Engines and AAA games are driving efficiency upstream and inspiring action downstream with players.

Diskusi ini akan membahas kontribusi berbagai sektor industri video game dalam mengurangi emisi di hulu, sekaligus mengajak para pemain di hilir untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata bagi lingkungan.

Selain itu, Tencent Games akan berbagi wawasan di devcom, sebuah konferensi pengembang Gamescom yang berlangsung dari 18 hingga 19 Agustus.

Pada 18 Agustus, sesi-sesi ini akan mengeksplorasi inovasi teknologi seperti AI dan anticheat, diikuti dengan pendalaman peran bahasa audiovisual dalam Delta Force: Black Hawk Down pada 19 Agustus.

Lebih lanjut, VISVISE, solusi pengembangan gim berbasis AI dari Tencent Games, akan memulai debut globalnya di gamescom dan devcom; perangkat AI, GoSkinning dan MotionBlink-nya, akan mentransformasi alur kerja produksi dan meningkatkan efisiensi pengembangan dengan mengotomatisasi alur kerja skinning karakter dan motion capture.

Inovasi baru dan perangkat eksklusif yang sangat dinantikan ini akan dipamerkan di stan Tencent Games B2B (Hall 4 & 4.2), yang menggarisbawahi komitmennya terhadap kolaborasi global dan pengembangan teknologi.

Membawa judul gim populer ke panggung global

Di area pameran, TiMi Studio Group bersama studio-studio Tencent lainnya akan menghadirkan serangkaian judul game baru dan pembaruan dari berbagai genre.

Berikut yang akan dihadirkan Tencent di Gamescom tahun ini:

Fate Trigger (Saroasis Studios)

Menggabungkan nuansa anime dengan aksi taktis, Fate Trigger menawarkan sentuhan baru pada genre Battle Royale—sebuah gim yang mudah dimainkan, memuaskan, dan ramah bagi para pemain dari semua tingkat keahlian.

Dalam Uji Beta Tertutupnya baru-baru ini, gim ini meluncurkan pembaruan besar termasuk karakter baru yang dapat dimainkan, mode permainan, dan item-item canggih.

Fate Trigger akan merilis trailer baru di Opening Night Live bersamaan dengan kesempatan hands-on yang seru di Hall 6, Booth B-051.

Honor of Kings: World (TiMi Studio Group)

Gim RPG petualangan multipemain fantasi Timur di dunia Honor of Kings baru yang sangat dinantikan ini akan ditampilkan di Gamescom Opening Night Live 2025.

Pengunjung akan memiliki kesempatan eksklusif untuk merasakan dunia baru ini di Stan Honor of Kings: World (Hall 9, Stan B040) yang menghadirkan demo hands-on langsung dengan mouse dan keyboard atau controller, lengkap dengan tantangan bos di atas panggung, dan kesempatan berfoto yang seru.

Interstellar Utopia (Pixel Software)

Sebelumnya dikenal sebagai Silicon Universe, Interstellar Utopia adalah gim sandbox kosmik terbuka lintas platform yang mengajak pemain menjelajahi galaksi-galaksi luas tanpa batas, loading screens, atau hambatan server.

Para penggemar eksplorasi ruang angkasa dan pengalaman antarbintang kini dapat menjelajahi galaksi-galaksi luas yang dihuni oleh berbagai peradaban dan cyborg pada demo hands-on yang tersedia selama gamescom di Hall 10.1 B-053.

PUBG Mobile (Dikembangkan bersama LIGHTSPEED STUDIOS dari Tencent Games dan KRAFTON, Inc.)

PUBG Mobile akan menghadirkan inovasi segar lewat gameplay bertema ghost di Versi 4.0. Pembaruan ini menawarkan pengalaman unik bagi pemain untuk menjajal berbagai kemampuan ghost serta mekanisme baru yang menantang untuk dikuasai.

Selanjutnya, mode baru Unfail, sebuah mode PvP Asimetris yang akan diluncurkan bersama Versi 4.0. PUBG MOBILE menawarkan berbagai konten baru yang menarik yang memberikan pengalaman lebih dari sebatas genre Battle Royale. Pengunjung berkesempatan untuk melakukan demo hands-on secara ekslusif selama gelaran gamescom di Hall 6.1 Booth C-071-A070.

Rust Mobile (Berlisensi resmi oleh Facepunch Studios)

Setia pada semangat tanpa kompromi dari versi aslinya, Rust Mobile menghadirkan gameplay survival yang dikenal dan dicintai para penggemar.

Dari eksplorasi open world dan pertarungan PvP yang sengit, hingga pembangunan markas serta ketegangan antara kepercayaan dan pengkhianatan, versi mobile ini mampu memperlihatkan esensi Rust.

Para pemain akan mendapatkan kesempatan eksklusif untuk menjadi yang pertama mencoba demo hands-on Rust Mobile selama gamescom, yang dapat ditemukan di Hall 6 C-051g.

Terminull Brigade (PewPew Games)

Berlatar dunia realitas virtual yang runtuh yang dikenal sebagai Nullverse, Terminull Brigade memposisikan pemain sebagai sekelompok pejuang digital yang bertugas membebaskan dunia tersebut dari algoritma bayangan yang jahat.

Gim Co-op Action-Roguelike Shooter ini telah resmi diluncurkan secara global pada 30 Juli. PewPew Games akan menghadirkan pengalaman mendalam selama gamescom di Hall 6 C-051g, termasuk sesi demo hands-on dan berbagai kejutan lainnya. (Z-1)