Yuk Rayakan Hari Gim Nasional dalam Indonesia Game Week 2025 di Blok M Hub

Indonesia Game Week 2025 resmi digelar mulai 6 Agustus hingga 10 Agustus 2025 di Blok M Hub, Jakarta.(MI/Iis Zatnika)

Kalau kamu ngaku gamer, akhir pekan ini wajib mampir ke Indonesia Game Week 2025 yang resmi digelar mulai 6 Agustus hingga 10 Agustus 2025 di Blok M Hub, Jakarta. Ada banyak gim-gim lokal dan global yang tampil di sini, termasuk gim konsol dan ponsel, hingga aneka jenis gim papan.

Ada pula acara cosplay, kompetisi, bursa kerja, talkshow, hingga sesi pitching.

"Acara yang bertepatan dengan Hari Gim Nasional yang dirayakan tiap tanggal 8 Agustus merupakan ruang untuk bermain dan terhubung dalam ekosistem gim Indonesia yang sedang berkembang," kata Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Irene Umar saat menghadiri Indonesia Game Week 2025, Jumat (8/8).

Irene menyatakan, acara gratis ini merangkul semua sisi industri gim, serta mendorong HaKI atau intellectual property gim lokal. Selain gim daring, juga ditampilkan permainan dalam papan sehingga memungkinkan interaksi sosial.

Sementara dalam sesi pitching, para developer memperkenalkan karya mereka langsung kepada investor atau penerbit. "Ada loh gim buatan PNS," kata Irene.

Dalam bursa kerja, para pencari kerja bertemu studio gim lokal. Mereka terdiri atas desainer, ilustrator, programmer, hingga manajer proyek. (X-8)