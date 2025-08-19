Gim 1998: The Toll Keeper Story Hadir di Play Store dalam Bahasa Indonesia

Cuplikan adegan dari gim 1988: The Toll Keeper Story(MI/HO)

DALAM rangka perayaan Hari Game Indonesia (Hargai), GameChanger Studio mempersembahkan dua video trailer eksklusif terbaru dari gim 1998: The Toll Keeper Story dan The Spirit Weaver.

Kedua trailer itu sudah ditayangkan perdana dalam acara 'HARGAI-nya TLM 2025' yang diselenggarakan oleh The Lazy Monday pada 18 Agustus 2025.

Di ajang tersebut juga diumumkan bahwa gim 1998: The Toll Keeper Story akan segera hadir di platform Android melalui Google Play Store, lengkap dengan dukungan Bahasa Indonesia.

Keputusan ini diambil oleh GameChanger Studio setelah menerima masukan dari para pemain yang sudah mencoba versi demo gim di Steam pada 24 Juli 2025 – 4 Agustus 2025.

Melihat tingginya antusiasme pemain dari Indonesia terhadap gim 1998: The Toll Keeper Story, GameChanger juga akan menambahkan pilihan Bahasa Indonesia yang mencakup menu gim, pengantar, tutorial, dialog, dan tulisan dalam buku harian sang karakter utama, Dewi.

Pemain Indonesia menyumbangkan mayoritas jumlah wishlist pada gim 1998: The Toll Keeper Story di Steam, yang kini telah mencapai lebih dari 10.000 wishlist.

Versi demo gim juga telah dimainkan lebih dari 2.500 pemain di Steam. Ini menjadi pencapaian tersendiri dibandingkan gim-gim sebelumnya dari GameChanger Studio, seperti trilogi My Lovely, yang mayoritas pemainnya berasal dari luar negeri, terutama Amerika Serikat dan Tionghoa.

Trailer The Spirit Weaver

Selain itu, GameChanger Studio juga merilis trailer perdana dari The Spirit Weaver, gim visual novel naratif besutan StarBullet Studio—studio baru terdiri dari delapan lulusan baru dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

The Spirit Weaver menjadi gim pertama yang dipublikasikan oleh GameChanger Studio sebagai publisher.

Dalam gim ini, pemain berperan sebagai pembaca Tarot yang membimbing roh-roh tersesat melalui kesedihan mereka, dalam sebuah kisah penuh empati dan keindahan dunia spiritual.

The Spirit Weaver akan tersedia di platform PC melalui Steam dan menawarkan pengalaman naratif yang mendalam, di mana keputusan pemain melalui pembacaan kartu Tarot akan menentukan akhir cerita. (Z-1)