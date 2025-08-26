H3RO 6.0: From Zero to H3RO - Rise of Rookies Beri Kesempatan Pemenang Jadi Tim Pro Player

H3RO 6.0(MI/HO)

INDOSAT Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), melalui brand Tri, kembali menegaskan komitmen dalam mendukung ekosistem Esports di Indonesia dengan menghadirkan H3RO 6.0 bertema From Zero to H3RO - Rise of Rookies.

Program tahunan ini menjadi one-stop solution platform bagi para gamer muda untuk berkembang dari level amatir menjadi atlet profesional melalui pembinaan, pelatihan, hingga kesempatan berlaga di kancah internasional.

Sejak diluncurkan, H3RO juga terbukti sukses memberdayakan gamers hingga ke tingkat tim nasional.

Tim-tim peserta H3RO telah mencatat prestasi gemilang di ajang IESF World Esports Championship, di antaranya EVOS (Juara 1 Mobile Legends pada 14th IESF WEC), Bigetron Alpha (Juara 2 Mobile Legends pada 15th IESF WEC), serta ONIC Esports—juara H3RO 5.0—yang berhasil meraih posisi ke-3 Mobile Legends pada 16th IESF WEC.

Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Bilal Kazmi mengatakan, “Indonesia memiliki banyak talenta Esports yang siap bersinar. H3RO 6.0 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembinaan, pelatihan, dan eksposur bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan mereka. Memasuki tahun keenam, H3RO telah terbukti melahirkan talenta baru dan menjadi bukti nyata empowerment Tri bagi generasi muda. Selaras dengan komitmen Tri untuk membantu mereka mencapai potensi tertinggi, tahun ini pemenang H3RO bahkan berkesempatan masuk ke jajaran pro player sebuah langkah besar menuju level profesional dan kancah internasional.”

CEO dan Co-Founder RRQ Andrian Pauline mengatakan, “Perjalanan RRQ dimulai dari mimpi yang sederhana. Dari sebuah tim kecil yang hanya berbekal semangat, hingga akhirnya mampu berdiri di panggung dunia. Karena itu, saya selalu percaya bahwa talenta hebat bisa datang dari mana saja — dari warnet di kampung, kamar kos sederhana, atau bahkan dari turnamen komunitas seperti H3RO. Bagi RRQ, kesempatan untuk menyambut talenta baru dari H3RO 6.0 adalah momen yang istimewa. Kami tidak hanya mencari pemain berbakat, tetapi juga pribadi yang berani bermimpi besar, bekerja keras, dan siap menginspirasi generasi berikutnya. Program H3RO sendiri telah terbukti melahirkan talenta-talenta berkualitas yang terasah melalui proses kompetisi dan coaching, sehingga mampu menjadi aset berharga bagi perkembangan industri Esports di Indonesia.”

Mengusung tema From Zero to H3RO – Rise of Rookies, H3RO 6.0 menghadirkan berbagai program pengembangan talenta untuk menjaring pemain baru berpotensi tinggi.

Rangkaian kegiatan mencakup H3RO Discord Trial Match (kompetisi 1v1 antar empat sekolah terpilih) serta H3RO Mid Summer Tournament, turnamen Mobile Legends 1v1 berskala nasional dengan total hadiah jutaan rupiah dan merchandise eksklusif H3RO. Selain menjadi wadah unjuk bakat, program ini juga bertujuan memperkenalkan platform Discord H3RO yang dirancang untuk membangun komunitas gaming yang solid.

Registrasi H3RO 6.0 berlangsung mulai 15 Agustus – 30 September 2025. Peserta minimal berusia 16 tahun, mengisi formulir, menyetujui syarat dan ketentuan, serta membeli salah satu paket isi ulang H3RO:

Standard Package Rp40.000 (kuota 14GB + 12 diamond Mobile Legends).

Premium Package Rp65.000 (kuota 28GB + 28 diamond Mobile Legends, bonus merchandise eksklusif, serta hasil tes H3RO 6.0 untuk 20 pemain terbaik).

Seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat online resmi sebagai bukti partisipasi dari pro team dan Tri.

Tri mengajak seluruh pegiat Esports Indonesia untuk berpartisipasi dalam rangkaian H3RO 6.0, yang terdiri dari beberapa tahap:

Oktober 2025: Rookie Tournament (1v1 dan Team)

November 2025: Out of Game Assessment

Desember 2025: In Game Assessment bersama pro team

Januari 2026: Scrimmage Showcase Performance

Februari 2026: Puncak acara berupa pengumuman serta Masterclass yang dipandu langsung oleh pro team

Pada fase terakhir, enam peserta terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk diberikan kontrak oleh RRQ dan HFX esports, sekaligus membuka peluang bagi tim profesional lainnya untuk bergabung dalam program From Zero to H3RO. (Z-1)