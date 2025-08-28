Tencent Games Suguhkan World Premieres, Franchise Ikonik, dan Berbagai Game Orisinal di Gamescom 2025

Booth Tencent Games di gamescom 2025(MI/HO)

TENCENT Games, platform global terkemuka untuk pengembangan, penerbitan, dan operasional gim, sukses memukau pengunjung dengan kehadiran terbesarnya sepanjang sejarah di Gamescom 2025.

Booth Tencent Games menyambut ratusan ribu pengunjung dan premieres-nya menarik perhatian global di Opening Night Live (ONL).

Para penggemar turut berpartisipasi dalam sesi demo interaktif dan menjelajahi fitur-fitur baru serta pengalaman imersif pada lebih dari belasan judul gim dari studio-studio milik Tencent Games, studio mitra, dan divisi penerbitan.

Banyak studio lain dari keluarga Tencent Games di seluruh dunia ikut berpartisipasi di Gamescom dan turut memperlihatkan jangkauan global dan ekosistem Tencent Games.

Peluncuran Secara Global dan Penayangan Trailer di Opening Night Live

Di acara gamescom ONL yang dipandu oleh Geoff Keighley tahun ini, Tencent Games memperkenalkan beberapa judul game baru seperti Fate Trigger, Honor of Kings: World, dan Project Spectrum di panggung global.

Delta Force (Team Jade)

Game gratis berbasis tim FPS ini telah merilis trailer peluncuran konsolnya di Opening Night Live dan secara resmi telah tersedia di PlayStation 5 dan Xbox Series X|S.

Gim ini memungkinkan pemain konsol dan PC untuk bermain bersama dalam mode medan perang. Dengan sinkronisasi data lintas platform, permainan dapat dilanjutkan tanpa hambatan dengan hanya sekali daftar dan dapat dimainkan di mana saja. Untuk merayakan peluncuran ini, DLC Black Hawk Down juga tersedia di konsol secara gratis.

Fate Trigger (Saroasis Studios)

Menampilkan trailer terbarunya di ONL, Fate Trigger menghadirkan sentuhan unik pada genre shooter dengan menggabungkan pahlawan berinspirasi anime dengan mekanika permainan shooter taktis modern, yang dirancang khusus untuk audiens global.

Gim ini tampil di panggung gamescom dengan pertunjukan cosplay dan kompetisi langsung head-to-head bersama streamer, selaras dengan semesta Fate Trigger yang dirancang khusus untuk penggemar anime.

Gim ini juga baru saja melaksanakan uji beta tertutup PC pada bulan Juli yang dilengkapi dengan karakter baru, senjata, dan kendaraan baru untuk meningkatkan petualangan seru bagi para Awakeners.

Merespons antusiasme penggemas, Fate Trigger akan meluncurkan mode first-person point-of-view untuk mode permainan tertentu, dan Early Access direncanakan akan dirilis pada kuartal pertama tahun 2026.

Honor of Kings: World (TiMi Studio Group)

Saat ONL, para penggemar mendapat kejutan dengan trailer baru dari game RPG aksi petualangan multipemain bertema fantasi bernuansa ketimuran, yang menampilkan pemandangan menakjubkan Primaera dan dunia mitologis unik yang terinspirasi dari semesta Honor of Kings.

Untuk pertama kalinya, demo PC interaktif yang menampilkan pertarungan melawan para pemimpin secara kooperatif dibuka untuk pemain global, memberikan para penggemar sekilas tentang rancangan pertarungan yang bergerak cepat dan berganti gaya, mekanisme kooperatif, serta lingkungan dalam gim yang imersif. Para penggemar juga dapat merasakan tantangan kooperatif khusus melawan sang pemimpin baru yang diungkap, Bi Fang, di panggung, yang membuat mereka lebih antusias untuk menantikan gim ini.

Project Spectrum (Team Jade)

Dikembangkan oleh Team Jade, Project Spectrum berhasil debut secara global di ONL. Didukung oleh Unreal Engine 5, gim ini menggabungkan aksi FPS taktis berbasis tim dan pertempuran asimetris dalam dunia yang imersif dan penuh misteri.

Trailer berdurasi tiga menit membawa penonton ke dalam sesi debrief pasca-misi yang tegang, di mana seorang perwira senior menginterogasi anggota tim yang terguncang misi yang gagal. Project Spectrum akan segera hadir di PC.

Pengalaman Bermain yang Imersif

Lantai pameran dipenuhi energi saat penggemar mencoba demo interaktif dan pengalaman bermain langsung.

Interstellar Utopia (Pixel Software)

Para penggemar perjalanan antariksa dan permainan survival juga dapat mencoba Interstellar Utopia di gamescom.

Petualangan sandbox lintas platform baru ini memungkinkan pemain berperan sebagai Cyborg, membawa mereka melintasi galaksi yang luas dan tak terbatas, ketika mereka dapat menjelajahi sistem bintang yang luas, bereksperimen dengan konstruksi kreatif, dan mengeksplorasi kemungkinan tak terbatas dalam alam semesta fiksi ilmiah kosmik yang memukau.

Salah satu sorotan utama di booth adalah Consciousness Upload Station, yaitu instalasi interaktif khusus yang menjadi titik check-in bagi penggemar game dan fiksi ilmiah.

PUBG MOBILE (dikembangkan bersama LIGHTSPEED STUDIOS dari Tencent Games dan KRAFTON, Inc.)

Melanjutkan upaya untuk mengembangkan genre battle royale, PUBG MOBILE memperkenalkan gameplay bertema ghost dan UNFAIL, mode PvP asimetris baru yang menampilkan pengejaran seru antara Predator yang kuat dan Survivors.

Hal ini merupakan bagian dari pengalaman produk “Beyond Battle Royale” PUBG MOBILE di gamescom. Para penggemar juga mendapatkan sekilas tampilan tema Spooky Soiree untuk versi 4.0, yang akan menghadirkan berbagai kemampuan dan mekanik ghost, memukau pengalaman pembuatan dan bermain di World of Wonder, serta aktivitas interaktif bersama kreator konten PUBG MOBILE.

Rust Mobile (Berlisensi resmi oleh Facepunch Studios)

Dengan tetap mempertahankan esensi orisinalnya, Rust Mobile secara resmi hadir di gamescom dengan menghadirkan pengalaman demo interaktif global pertamanya yang memukau, menandakan ekspansi platform besar-besaran untuk franchise Rust yang sangat diapresiasi dan dicintai.

Kini, pemain dapat menjelajahi open world yang menantang di Rust, menghadapi tantangan survival yang intens, membangun basis secara strategis, dan bertarung dalam pertempuran PvP yang mendebarkan; semua dalam genggaman tangan mereka.

Terminull Brigade (PewPew Games)

Terminull Brigade mengajak para pemain untuk terjun ke dalam dunia yang imersif, di mana mereka akan mengalami aksi tembak-menembak kooperatif bergaya rogue-like yang seru dalam sebuah konstruksi realitas virtual yang runtuh bernama Nullverse. Gim ini kini resmi diluncurkan secara global dan tersedia secara gratis di Steam dan Epic Store!

Dari seluruh booth, demo interaktif dan pengalaman menarik menciptakan lingkungan imersif di mana pengunjung dapat melihat fitur utama setiap game, memicu antusiasme untuk apa yang akan datang.

Sorotan terhadap Inovasi dan Kepemimpinan Industri

Di luar area pameran, Tencent Games menunjukkan keunggulannya dalam inovasi dan kolaborasi pengembang secara global. Dalam kongres gamescom, Tencent Games menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan bagi industri game.

Produser PUBG MOBILE Rick Li hadir bersama rekan-rekan industri dari Ubisoft, Unity, dan Xbox dalam panel “Playing for the Planet”, berbagi tips tentang cara mengurangi emisi dari hulu dalam pengembangan gim sambil melibatkan pemain untuk menginspirasi perubahan yang berarti.

Produser PUBG MOBILE, Rick Li, menyampaikan, "Kita harus memanfaatkan game sebagai media dan memanfaatkan pengaruhnya. Para pemain memiliki minat yang kuat terhadap konten yang mengusung aksi positif terkait perubahan iklim. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan pemain dan bekerja sama untuk mendorong perubahan positif."

Baru-baru ini, PUBG MOBILE meluncurkan kampanye Play For Green, sebagai bagian dari Green Game Jam yang diselenggarakan oleh Playing For The Planet dan didukung oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) untuk menciptakan konten imersif guna mendidik dan melibatkan audiens global dalam perjuangan melindungi planet ini.

Selain itu, di devcom, Tencent Games memperkenalkan VISVISE, solusi pembuatan game berbasis kecerdasan buatan (AI). Dilengkapi dengan alat seperti GoSkinning dan MotionBlink, yang mengotomatisasi proses rigging dan skinning karakter, serta memperkuat produksi animasi 3D dengan tetap menjaga kualitas tinggi, VISVISE memungkinkan pengembang untuk bekerja lebih efisien, dengan fokus pada kreativitas dan inovasi.

Principal AI Researcher, Zijiao Zeng, menampilkan bagaimana solusi ini merevolusi alur kerja animasi game 3D saat ini selama sesi AI Redefining Animation Production – End-to-end Innovation in Character Animation.

Dibangun atas dasar inovasi yang berfokus pada pengembang, sesi The Invisible War Against Mobile Game Cheats – A Global Defense Perspective oleh Yue Wang, Director of Anti-Cheat Operations, menampilkan strategi pertahanan dan tindakan khusus untuk melawan target-target kecurangan.

Sementara itu, Merle Chen, Audio Lead, Shuai Zhen, Sound Designer, dan Luke Wang, Audio Designer di Tencent Games, mengungkapkan bagaimana desain suara digunakan untuk merekreasi intensitas dan emosi medan perang dalam Smoke and Echoes: Sound Narrative in Delta Force: Black Hawk Down.

Keikutsertaan Tencent Games di gamescom 2025 merupakan wujud apresiasi terhadap kekuatan bermain dalam menghubungkan kreator, pemain, dan komunitas di seluruh dunia, mewujudkan visi untuk masa depan gaming global yang lebih kreatif dan terhubung. (Z-1)