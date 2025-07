Apple Arcade Tambah 4 Gim Baru, Ada Play-Doh World hingga Everybody Shogi

Gim Worms Across Worlds(Dok: Apple)

APPLE Arcade mengumumkan bakal merilis empat gim eksklusif di aplikasi mereka, menambah pustaka gim online yang saat ini sudah menyentuh lebih dari 200 gim. Keempat gim baru itu dijadwalkan rilis pada 7 Agustus 2025. Dikutip dari laman resmi Apple, keempat gim tersebut adalah Play-Doh World, Worms Across Worlds, Let's Go Mightycat!, dan Everybody Shogi. Seluruh gim tersebut nantinya bisa dinikmati dalam aplikasi hanya dengan berlangganan dan bisa dimainkan dengan bebas iklan maupun pembelian dalam aplikasi.

Melihat lebih jauh keempat gim tersebut, berikut rangkumannya:

1. Play-Doh World

Play-Doh World merupakan gim produksi Scary Beasties, permainan ini menghadirkan keajaiban Play-Doh ke dunia digital, memungkinkan pemain untuk menciptakan karakter mereka sendiri dan menyaksikan mereka hidup. Pengguna bisa membuat dunia Play-Doh sendiri. Mulai dari menciptakan beragam hewan di dalam kebun binatang, hingga menghadirkan taman hiburan sesuai kreasi pribadi di setiap sudut dunia penuh warna.

Dengan puluhan zona interaktif, koleksi Play-Doh spesial, dan pembaruan konten rutin, Play-Doh World menawarkan aktivitas kreatif dan permainan imajinasi yang terbuka semuanya dalam lingkungan yang aman.

2. Worms Across Worlds

Selanjutnya adalah gim Worms Across Worlds, ini merupakan gim petualangan-aksi yang akan mengajak pemain menjadi sekor cacing untuk mengejar ilmuwan gila dengan melintasi dunia dalam gim. Pemain akan menghadapi berbagai rintangan mulai dari bertarung maupun mengorganisir kekacauan lewat multipemain (empat tim). setiap tantangan dan dimensi membawa pemain lebih dekat untuk menghentikan jejak kehancuran sang profesor.

3. Let's Go, Mightycat!

Dalam spin-off dari gim The Battle Cats ini, pemain terlebih dahulu diminta menyesuaikan kucing heroik mereka dengan jubah penuh gaya. Pemain kemudian akan diperintahkan menyelamatkan teman-teman kucing, dan meluncurkan Mightycat untuk mendobrak baru-batu yang menghalang. Layaknya Angry Birds, pemain bakal diajak menyelesaikan beragam tahapan teka-teki yang menantang, setiap ketukan membawa pemain lebih dekat ke tujuan akhir.

4. Everybody Shogi

Everybody Shogi adalah versi baru dengan tampilan yang lebih memukau dari permainan papan strategi tradisional Jepang. Memadukan visual penuh warna, kontrol intuitif, dan tahapan bergaya teka-teki yang menarik, permainan ini memperkenalkan shogi dengan cara yang kasual namun strategis.

Pemain dapat menikmati tantangan harian, membuka desain bidak unik, dan membangun dek khusus. Pemain bakal beradu melawan pemain di seluruh dunia dan permainan lintas perangkat. Everybody Shogi mengundang semua orang untuk menjelajahi kedalaman shogi yang lebih ceria dan ramah. (M-2)