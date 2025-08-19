Park Min-young Tampil Memukau dengan Berbagai Penyamarannya di Trailer Confidence Queen

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
RAMBUT palsu, jam tangan, dan trik penuh tipu muslihat hadir dalam trailer terbaru serial drama Korea Confidence Queen di Prime Video, menampilkan Park Min-young (Marry My Husband), artis favorit penggemar dalam serangkaian penyamaran yang memukau saat dia memimpin trio penipu karismatik.
Menggabungkan aksi pencurian yang seru dan berbalut komedi, Confidence Queen akan menjadi tontonan yang mendebarkan bagi penonton di seluruh dunia.
Serial komedi penuh aksi terbaru yang sangat dinantikan ini akan tayang perdana pada 6 September, dengan episode baru yang dirilis setiap minggunya di lebih dari 240 negara dan wilayah, secara eksklusif di Prime Video.
Trailer bertabur bintang ini memperlihatkan karakter Park Min-young, sebagai Yun Yi-rang, yang bertransformasi dari sosialita glamor menjadi pebisnis ulung hingga pegawai biasa—semuanya adalah bagian dari skema-skema cerdik yang rumit untuk menjatuhkan para penjahat korup.
Penonton akan menyaksikan cuplikan pertama dari chemistry antara Park Min-young dan lawan mainnya yang berbakat: aktor senior Park Hee-soon sebagai James, seorang pria yang penuh misteri, turut bergabung dalam petualangan Yi-rang dengan pembawaan yang tenang, serta bintang yang sedang naik daun Joo Jong-hyuk sebagai Myung Gu-ho yang optimis dan menawan.
Dalam gaya Robin Hood sejati, trailer tersebut menampilkan tim yang mengenakan penyamaran paling nekat saat memberi pelajaran kepada para penjahat melalui penipuan yang semakin gila dan berbahaya.
Pergantian adegan yang cepat antara ganti kostum, lolos dari situasi sulit, dan momen-momen lucu menjanjikan perpaduan sempurna antara ketegangan dan komedi.
Sebuah remake dari seri Jepang yang sangat populer ini menghadirkan tim kreatif yang mengesankan, dengan sutradara Nam Ki-hoon (Destined with You, Kiss Sixth Sense) dan penulis Hong Seung-hyun (Criminal Minds, Cheo-Yong) serta Kim Da-hye yang merancang seri yang siap menjadi tontonan favorit berikutnya.
Serial drama Korea Confidence Queen akan tayang perdana mulai 6 September hanya di Prime Video, dengan episode baru setiap Sabtu dan Minggu. (Z-1)
Pedang Mawar berpusat pada kisah Hua Deng Yan, diperankan oleh Dilraba Dirmulat adalah seorang polisi wanita cerdas dan berani.
Mengusung kisah epik berlatar perang, serial Legend of the Female General menggabungkan unsur aksi, politik, dan romansa dengan eksekusi yang rapi.
Serial Secret High School akan dirilis dengan delapan episode mengangkat kombinasi thriller, misteri, aksi, dan drama emosional, yang ditargetkan akan tayang bulan depan.
Serial Ratu Ratu Queens adalah prekuel dari film Ali & Ratu Ratu Queens yang tayang di Netflix.
Serial Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap bukan sekadar kisah pengkhianatan, tetapi perjuangan seorang istri yang merebut kembali harga dirinya.
Daftar rating drama Korea on-going tertinggi pekan ini (1–4 Agustus 2025) versi Nielsen Korea. ‘Law and the City’ puncaki rating hingga 6,1%.
Film yang tayang di platform Netflix ini diperankan oleh Song Kang sebagai Jong Gu-won, Kim Yoo-jung sebagai Do Do-Hee, Jo Hye-joo sebagai Jin Ga-Yeong
Film yang tayang sebanyak 12 episode ini diperankan oleh Go Min-si sebagai Kim Myung-hee, Lee Dohyun sebagai Hwang Hee-tae, Lee Sang-yi sebagai Lee Suchan
Film yang rilis 16 episode ini diperankan oleh Bae Suzy sebagai Seo Dal-mi, Nam Joo-hyuk sebagai Nam Do-san, Kim Seon-ho sebagai Han Ji-pyeong, Kang Han-na sebagai Won In-jae.
Deretan K-Drama Agustus 2025 yang menggugah hati: kisah cinta, keluarga, dan fantasi yang imajinatif. Cek daftar lengkap dan tanggal tayangnya!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved