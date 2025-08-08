Sinopsis Film My Demon: Iblis Terkutuk yang Diperankan Song Kang

Berikut Sinopsis Film My Demon(Doc IMDB)

MY Demon adalah film drama Korea bergenre aksi, romantis, komedi dan fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2023 hingga 2024.

Film yang tayang di platform Netflix ini diperankan oleh Song Kang sebagai Jong Gu-won, Kim Yoo-jung sebagai Do Do-Hee, Jo Hye-joo sebagai Jin Ga-Yeong, Lee Sang-yi sebagai Joo Seok-hoon.

Berikut Sinopsis Film My Demon

Cerita mengikuti Do Do-hee, seorang pewaris chaebol yang dingin, arogan, dan skeptis terhadap cinta. Suatu hari, hidupnya berubah drastis saat bertemu dengan Jung Gu-won.

Baca juga : Tersisa 2 Episode, My Demon Episode 15 Tayang Jumat Ini

Sosok iblis abadi yang telah hidup selama sekitar dua abad dan biasa membuat perjanjian dengan manusia.

Setelah pertemuan mereka membuat Jung Gu-won kehilangan kekuatannya, ia membuat perjanjian agar bisa mempertahankan eksistensinya, dengan menikahi Do Do-hee melalui perjanjian kontrak pernikahan.

Semula hubungan mereka berjalan dingin dan penuh ambiguitas. Namun seiring waktu, interaksi demi interaksi menciptakan ikatan emosional yang berkembang menjadi cinta tulus.

Namun, misteri dan latar kelam menyelimuti kisah asmara mereka, menambah ketegangan dan drama yang memikat.

My Demon terdiri dari 16 episode, tayang perdana pada 24 November 2023 di SBS TV dan tersedia di Netflix. Drama ini berada di genre fantasi, komedi romantis, dan supernatural. (Z-4)