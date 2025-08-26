Drama Korea Aema Netflix: Kisah di Balik Layar Film Erotis Pertama Korea

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
DRAMA Korea Aema dari Netflix tengah ramai diperbincangkan di media sosial, terutama setelah beberapa adegan beraninya menjadi viral. Serial ini tidak sekadar menonjolkan konten sensualnya saja, tetapi juga menggali isu seksisme dan eksploitasi dalam industri perfilman Korea pada era 1980-an. Penonton tertarik karena alur ceritanya yang menawan, latar sejarah yang kaya, serta kualitas akting para pemain yang memukau.
Berlatar tahun 1981, Aema mengikuti kisah Jeong Hee Ran, diperankan Lee Hanee, seorang aktris senior yang menolak untuk terus melakukan adegan intim, sehingga ia digantikan penari pemula Shin Ju-ae, diperankan Bang Hyo-rin. Keduanya menghadapi industri film yang didominasi laki-laki, menentang praktik eksploitatif, dan ikut membentuk kembali narasi film erotis pertama Korea, Madame Aema.
Serial ini juga menampilkan Jin Seon-kyu dan Cho Hyun-chul, dengan Lee Hae-young sebagai sutradara sekaligus penulis skenario. Terdiri dari enam episode, masing-masing berdurasi sekitar 55 menit, Aema memadukan humor dan drama, serta menyajikan alur cerita yang memikat dan tetap relevan bagi penonton masa kini.
Drama ini seolah-olah membawa penonton ke balik layar pembuatan Madame Aema, yakni sebuah fenomena box office pada 1982 yang dikenal sebagai film erotis pertama Korea sekaligus film tengah malam pertama. Kesuksesannya memuncaki tangga box office dan kemudian melahirkan sekuel langsung serta 16 spin-off dan reboot.
Meskipun Madame Aema adalah film nyata, Aema mengambil beberapa elemen inspirasinya. Seperti adegan perempuan menunggang kuda yang melambangkan kontrol atas hasrat. Namun sebagian besar detailnya sepenuhnya fiksi, termasuk karakter-karakternya, yang namanya tidak akan ditemukan dalam catatan sejarah perfilman korea manapun.
Sebagian besar adegan di Aema berlangsung di sepanjang jalan Chungmuro, sebuah jalan utama di pusat Seoul yang dulunya menjadi jantung industri film Korea. Kawasan ini pernah menjadi tempat berkumpulnya agensi film dan bioskop, termasuk Dansungsa, salah satu bioskop tertua di Korea. Dalam Aema, Chungmuro digambarkan sebagai lokasi kantor pusat Shinsung Pictures.
Alih-alih menekankan akurasi sejarah, serial ini lebih fokus pada penciptaan adegan-adegan yang hidup dan energik. Hal ini membuat Aema penuh dengan karakterisasi berlebihan dan generalisasi, yang terkadang mengurangi kekuatan pesan utamanya tentang solidaritas perempuan.
Aema menawarkan gaya yang atraktif dan menghibur, tetapi pada akhirnya cerita ini bergerak lepas, masuk ke dalam fantasi ciptaannya sendiri, sehingga tujuan dan keinginannya sedikit tidak jelas. (South China Morning Post/India Times/Time/Z-2)
Seorang biksu Korea menggelar ritual untuk Saja Boys, boyband fiksi dari film Netflix K-pop Demon Hunters. Fenomena ini kian mendongkrak popularitas film tersebut.
Sniper digambarkan sebagai sosok prajurit atau individu dengan keahlian menembak jarak jauh menggunakan senapan khusus yang presisi.
Netflix akan merilis film aksi orisinal Mantis pada 26 September 2025. Dibintangi Im Si Wan, film spin-off Kill Boksoon hadir dengan aksi penuh ketegangan.
Netflix September 2025 hadirkan Wednesday Season 2, Black Rabbit, House of Guinness, hingga Alice in Borderland 3. Simak jadwal dan sinopsis lengkapnya di sini.
AKTRIS Lily Collins, pemeran utama dalam serial Emily in Paris sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih balita, tepatnya tahun 1992 saat usianya baru dua tahun.
Menggabungkan aksi pencurian yang seru dan berbalut komedi, Confidence Queen akan menjadi tontonan yang mendebarkan bagi penonton di seluruh dunia.
Daftar rating drama Korea on-going tertinggi pekan ini (1–4 Agustus 2025) versi Nielsen Korea. ‘Law and the City’ puncaki rating hingga 6,1%.
Film yang tayang di platform Netflix ini diperankan oleh Song Kang sebagai Jong Gu-won, Kim Yoo-jung sebagai Do Do-Hee, Jo Hye-joo sebagai Jin Ga-Yeong
Film yang tayang sebanyak 12 episode ini diperankan oleh Go Min-si sebagai Kim Myung-hee, Lee Dohyun sebagai Hwang Hee-tae, Lee Sang-yi sebagai Lee Suchan
Film yang rilis 16 episode ini diperankan oleh Bae Suzy sebagai Seo Dal-mi, Nam Joo-hyuk sebagai Nam Do-san, Kim Seon-ho sebagai Han Ji-pyeong, Kang Han-na sebagai Won In-jae.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved