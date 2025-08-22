Emily in Paris Season 5: Sinopsis Lengkap, Kisah Cinta dan Karier yang Penuh Drama

Headline
SERIAL populer Emily in Paris resmi kembali dengan Season 5 yang dijadwalkan tayang perdana pada 18 Desember 2025. Kali ini, kisah Emily Cooper semakin kompleks, tidak hanya berkutat di Paris, tetapi juga merambah ke Roma dan Venesia, menghadirkan nuansa segar sekaligus penuh intrik baru.
Menurut Darren Star, kreator serial ini, musim terbaru akan menjadi “kisah dua kota: Roma dan Paris.” Penonton akan dimanjakan dengan visual menawan: mulai dari keindahan arsitektur Paris hingga sejarah klasik Roma, yang menjadi panggung bagi lika-liku cinta sekaligus karier Emily.
Lily Collins kembali sebagai Emily Cooper, seorang eksekutif pemasaran yang harus menghadapi tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan cinta, karier, dan pilihan hidup di dua kota penuh budaya ini.
Pada musim sebelumnya, Emily dihadapkan pada dilema cinta segitiga yang rumit. Ia terjebak antara Gabriel, pria yang segera menjadi seorang ayah, dan Alfie, mantan kekasihnya. Hubungan dengan Camille juga membuat cerita semakin penuh konflik emosional. Season 4 menjadi titik balik besar dalam perjalanan Emily sejak pindah ke Paris.
Season 5 akan menampilkan drama yang lebih intim. Hubungan Emily dan Gabriel memasuki fase krusial yang menuntut Gabriel menghadapi konsekuensi dari pilihannya.
Sementara itu, hadirnya Marcello membawa warna baru dalam kehidupan cinta Emily. Lily Collins bahkan menyebut karakter Marcello sebagai “petualangan baru” yang segar dan berbeda.
Beberapa wajah lama tetap hadir untuk menghidupkan cerita:
Diproduksi oleh MTV Entertainment Studio, Darren Star Productions, dan Jax Media, serial Emily in Paris akan resmi tayang perdana di Netflix pada 18 Desember 2025.
Musim terbaru ini dipastikan menghadirkan drama cinta yang lebih rumit, konflik karier yang penuh kejutan, serta latar menawan Paris, Roma, dan Venesia. (Netflix)
