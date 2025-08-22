Emily in Paris Season 5: Sinopsis Lengkap, Kisah Cinta dan Karier yang Penuh Drama

Sinopsis Emily in Paris.(Dok. Netflix)

SERIAL populer Emily in Paris resmi kembali dengan Season 5 yang dijadwalkan tayang perdana pada 18 Desember 2025. Kali ini, kisah Emily Cooper semakin kompleks, tidak hanya berkutat di Paris, tetapi juga merambah ke Roma dan Venesia, menghadirkan nuansa segar sekaligus penuh intrik baru.

Dua Kota, Satu Kisah Besar

Menurut Darren Star, kreator serial ini, musim terbaru akan menjadi “kisah dua kota: Roma dan Paris.” Penonton akan dimanjakan dengan visual menawan: mulai dari keindahan arsitektur Paris hingga sejarah klasik Roma, yang menjadi panggung bagi lika-liku cinta sekaligus karier Emily.

Lily Collins kembali sebagai Emily Cooper, seorang eksekutif pemasaran yang harus menghadapi tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan cinta, karier, dan pilihan hidup di dua kota penuh budaya ini.

Kilas Balik Season 4

Pada musim sebelumnya, Emily dihadapkan pada dilema cinta segitiga yang rumit. Ia terjebak antara Gabriel, pria yang segera menjadi seorang ayah, dan Alfie, mantan kekasihnya. Hubungan dengan Camille juga membuat cerita semakin penuh konflik emosional. Season 4 menjadi titik balik besar dalam perjalanan Emily sejak pindah ke Paris.

Cinta, Pilihan, dan Konsekuensi di Season 5

Season 5 akan menampilkan drama yang lebih intim. Hubungan Emily dan Gabriel memasuki fase krusial yang menuntut Gabriel menghadapi konsekuensi dari pilihannya.

Sementara itu, hadirnya Marcello membawa warna baru dalam kehidupan cinta Emily. Lily Collins bahkan menyebut karakter Marcello sebagai “petualangan baru” yang segar dan berbeda.

Daftar Pemeran Lama dan Baru

Beberapa wajah lama tetap hadir untuk menghidupkan cerita:

Philippine Leroy-Beaulieu sebagai Sylvie Grateau

Ashley Park sebagai Mindy Chen

Lucas Bravo sebagai Gabriel

Samuel Arnold sebagai Julien

Bruno Gouery sebagai Luc

William Abadie sebagai Antoine Lambert

Lucien Laviscount sebagai Alfie

Eugenio Franceschini sebagai Marcello

Sementara itu, Season 5 juga kedatangan pemeran baru:

Bryan Greenberg sebagai Jake, warga Amerika di Paris

Michele Laroque sebagai Yvette, sahabat lama Sylvie

Minnie Driver sebagai Putri Jane, teman Sylvie yang menikah dengan anggota kerajaan

Jadwal Tayang Emily in Paris Season 5

Diproduksi oleh MTV Entertainment Studio, Darren Star Productions, dan Jax Media, serial Emily in Paris akan resmi tayang perdana di Netflix pada 18 Desember 2025.

Musim terbaru ini dipastikan menghadirkan drama cinta yang lebih rumit, konflik karier yang penuh kejutan, serta latar menawan Paris, Roma, dan Venesia. (Netflix)