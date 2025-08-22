Alur Cerita Emily in Paris Season 5, Siapa Saja yang Masih akan Bermain?

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
SETELAH twist yang membuat Emily pindah ke Roma, Netflix mengonfirmasi serial komedi romantis karya Darren Star, Emily in Paris akan kembali untuk musim kelima. Serial Emily in Paris Season 5 tersebut akan tayang perdana pada 18 Desember.
Pada musim kelima ini, apakah Emily Cooper akan tetap di Roma atau kembali ke Paris?
“Kami sangat senang dengan respons luar biasa terhadap musim ini dari Emily in Paris dan antusias untuk kembali untuk musim kelima untuk melanjutkan petualangan Emily di Roma dan Paris!” kata kreator Emily in Paris Darren Star kepada Netflix, dikutip Media Indonesia, Jumat, (22/8).
Apakah itu berarti dia akan bolak-balik antara kantor Agence Grateau di Roma dan Paris? Berdasarkan foto-foto yang dirilis Netflix, Emily juga melakukan perjalanan ke Venesia.
“Emily akan memiliki kehadiran di Roma. Itu tidak berarti dia tidak akan berada di Paris, tapi dia akan memiliki kehadiran di Roma,” tambah Star.
Dan apakah dia akan terjebak antara Gabriel (Lucas Bravo) dan Marcello (Eugenio Franceschini), seperti yang dia alami antara Gabriel dan Alfie (Lucien Laviscount) di paruh pertama musim keempat?
“Marcello adalah petualangan lain yang kami inginkan untuk Emily karena kami ingin Emily bisa memiliki keseimbangan kerja-hidup yang lebih baik,” tambah Lily Collins, pemeran Emily.
“Kami ingin Emily bisa tersenyum tanpa syarat. Kami ingin melihatnya di luar mode liburannya. Dan dia datang pada waktu yang tepat,” lanjut Collins.
“Saya merasa mereka memiliki percikan yang nyata, koneksi yang nyata, dan koneksi romantis yang nyata. Banyak dari itu akan terus berkembang di musim berikutnya,” imbuh Star.
Bagaimana dengan hubungan rumitnya dengan koki tampan? Menurut Collins, sayangnya, Gabriel harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya untuk mengakhiri hubungannya dengan Emily. Sakit hati.
Star menambahkan, Kehidupan asmaranya selalu rumit. Penonton akan melihat perkembangan menarik dan mengejutkan dalam hal kehidupan asmaranya.
Collins, Bravo, dan Franceschini akan didampingi oleh sebagian besar pemain utama lainnya di musim terbaru. Termasuk Ashley Park (Mindy), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Thalia Besson (Genevieve), dan Lucien Laviscount (Alfie), yang dikonfirmasi akan kembali sebagai pemeran tetap.
“Lucien hampir muncul di setiap episode musim ini,” kata Darren Star kepada Deadline, dikutip Media Indonesia pada Jumat, (22/8).
“Dia luar biasa, dan saya sangat senang melihatnya kembali tahun ini dengan peran yang lebih signifikan.”
Namun, Camille Razat tidak akan kembali. Bagaimana dengan Rupert Everett sebagai Giorgio Barbieri dan Anna Galiena sebagai Antonia Muratori? Terkait nama tersebut, belum ada kabar.
(H-3)
EMILY in Paris season 5 akan tayang pada 18 Desember di Netflix. Lily Collins memperkenalkan musim kelima Emily in Paris dengan gaya rambut baru yang membuat banyak milenial bertanya-tanya.
SERIAL populer Emily in Paris dipastikan akan berlanjut ke musim kelima (season 5). Kali ini, kisah Emily akan membawa penonton ke Venesia, Italia.
EMILY in Paris season 5 akan tayang pada 18 Desember di Netflix. Lily Collins memperkenalkan musim kelima Emily in Paris dengan gaya rambut baru yang membuat banyak milenial bertanya-tanya.
SERIAL populer Emily in Paris dipastikan akan berlanjut ke musim kelima (season 5). Kali ini, kisah Emily akan membawa penonton ke Venesia, Italia.
AKTRIS Miku Martineau menyita perhatian di series terbaru Netflix berjudul Bet. Perempuan yang tampil cantik dengan rambut berponi itu, memainkan peran sebagai Yumeko.
Salah satu cara untuk menikmati waktu bersama keluarga saat lebaran adalah dengan menonton film atau serial Netflix
MINI serial Adolescence yang tayang Netflix mencuri perhatian karena menggunakan pengambilan gambar one take shot (pengambilan gambar sekali oke tanpa ada menyambungkan rekaman lain).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved