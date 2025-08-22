Siap-Siap! Tanggal Rilis Emily in Paris Season 5 Resmi Diumumkan

Poster serial Netflix Emily in Paris.(Dok. Netflix)

SERIAL populer Emily in Paris dipastikan akan berlanjut ke musim kelima (season 5). Kali ini, kisah Emily akan membawa penonton ke Venesia, Italia. Netflix mengonfirmasi bahwa Emily in Paris season 5 akan tayang perdana pada 18 Desember 2025, seperti yang dilaporkan Variety pada Kamis (21/8).

Di musim kelima, karakter utama Emily (kembali diperankan oleh aktris Lily Collins), menjabat sebagai kepala Agence Grateau Roma. Ia harus menghadapi dinamika baru, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan percintaan di kota yang berbeda.

Akan tetapi, sebuah ide proyek yang berujung gagal membuat Emily mengalami patah hati dan menimbulkan risiko terhadap kariernya. Dalam upaya mencari keseimbangan, Emily mencoba memperdalam gaya hidup ala Prancis. Situasi semakin rumit saat sebuah rahasia besar terungkap dan mengancam salah satu hubungan paling penting dalam hidupnya.

Serial ini tetap berada di bawah arahan Darren Star selaku pencipta, penulis, sekaligus produser eksekutif. Lily Collins tidak hanya berperan sebagai aktris utama, tetapi juga produser. Jajaran produser eksekutif lainnya termasuk Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, dan Joe Murphy. Produksi ditangani oleh MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions, serta Jax Media.

Musim kelima ini kembali menghadirkan Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, dan Lucas Bravo. Sementara Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, serta Eugenio Franceschini turut memeriahkan. Nama-nama lain yang bergabung antara lain Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg, dan Michèle Laroque.

(H-3)