Pangeran Harry dan Meghan Perpanjang Kerja Sama Produksi dengan Netflix

Pangeran Harry dan Meghan Markle perpanjang kerja sama dengan Netflix untuk produksi film dan program televisi.(AFP)

PANGERAN Harry dan Meghan Markle memastikan tetap bekerja sama dengan Netflix lewat perjanjian baru untuk memproduksi film dan program televisi. Kesepakatan ini berbentuk multi-year, first look deal, yang memberi Netflix hak prioritas untuk meninjau proyek dari perusahaan produksi mereka, Archewell.

Meski lebih longgar dibanding kontrak sebelumnya, kesepakatan ini membantah kabar pasangan Sussex akan sepenuhnya berpisah dari Netflix. Nilai dan durasi kontrak terbaru belum diungkap, namun kerja sama pertama yang dimulai pada 2020 disebut bernilai sekitar US$100 juta.

Meghan menyebut kemitraan dengan Netflix menginspirasinya untuk “menciptakan konten lintas genre yang bermakna, berdampak global, dan mencerminkan visi bersama.”

Pengumuman ini muncul menjelang penayangan musim kedua acara memasak With Love, Meghan akhir bulan ini. Musim pertamanya meraih 5,3 juta penonton, jauh di bawah drama Adolescence yang memuncaki daftar Netflix dengan 145 juta penonton pada paruh pertama 2025.

Selain musim baru, Archewell juga menyiapkan edisi spesial Natal With Love, Meghan yang mengundang penonton “bergabung dengan Meghan di Montecito untuk perayaan liburan yang magis.” Acara ini turut meluncurkan lini produk makanan dan minuman bernama As Ever, termasuk anggur rosé dan selai.

Tahun ini, Harry dan Meghan juga akan memproduksi Masaka Kids: A Rhythm Within, dokumenter tentang panti asuhan di Uganda yang menjadi simbol harapan di tengah bayang-bayang krisis HIV/Aids.

Netflix memuji pasangan Sussex sebagai sosok berpengaruh dengan kisah yang “mengena di hati penonton global.” Dokumenter Harry & Meghan pada 2022 menjadi salah satu seri dokumenter terpopuler Netflix, dengan 23,4 juta penonton sejak peluncurannya. (BBC/Z-2)