Pangeran Harry dan Meghan Perpanjang Kerja Sama dengan Netflix

Pangeran Harry dan Meghan(AFP/JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

DUKE dan Duchess of Sussex, Pangeran Harry dan Meghan telah mengumumkan perpanjangan kerja sama film dan acara TV mereka dengan Netflix.

Kesepakatan ini digambarkan sebagai "kesepakatan multitahun, pandangan pertama", yang akan memberi Netflix opsi pertama atas proposal dari perusahaan produksi Archewell milik Pangeran Harry dan Meghan.

Kesepakatan ini lebih longgar daripada kesepakatan sebelumnya - tetapi membantah klaim bahwa Sussex dan Netflix akan benar-benar berpisah.

Meghan mengatakan bahwa ia dan Harry terinspirasi oleh kemitraan dengan Netflix untuk "menciptakan konten yang bijaksana di berbagai genre yang beresonansi secara global, dan merayakan visi bersama kami".

Tidak diketahui berapa lama kesepakatan ini akan berlangsung atau pengaturan keuangan apa yang menyertainya. Kesepakatan sebelumnya, yang diluncurkan pada 2020, diyakini bernilai sekitar US$100 juta.

Pengumuman ini muncul menjelang penayangan seri kedua acara memasak, With Love, Meghan, akhir bulan ini.

Data penonton dari Netflix menunjukkan bahwa serial pertama bahkan tidak masuk dalam 300 acara terpopuler layanan streaming tersebut pada paruh pertama 2025.

With Love, Meghan, serial gaya hidup yang menampilkan Meghan memasak bersama teman-teman selebritas, telah ditonton sebanyak 5,3 juta kali.

Sebagai perbandingan, program yang paling banyak ditonton di Netflix pada saat itu adalah drama Adolescence dengan 145 juta tayangan.

Film dokumenter Netflix sebelumnya, Harry & Meghan, yang menceritakan kepergian pasangan tersebut dari kehidupan mereka sebagai "bangsawan pekerja", memiliki penonton yang lebih besar, dengan 23,4 juta tayangan setelah peluncurannya pada Desember 2022.

Archewell juga telah mengumumkan edisi khusus Natal With Love, Meghan, yang mengundang penonton untuk "bergabung dengan Meghan di Montecito untuk perayaan liburan yang ajaib".

With Love, Meghan telah ditemani oleh rangkaian makanan dan minuman, yang disebut As Ever, yang meliputi anggur rosé dan selai.

Akan ada acara di Netflix akhir tahun ini, dengan Harry dan Meghan sebagai produser, berjudul Masaka Kids, A Rhythm Within, tentang sebuah panti asuhan di Uganda yang menjadi mercusuar harapan di tengah situasi "di mana bayang-bayang krisis HIV/AIDS masih membayangi".

Kepala konten Netflix Bela Bajaria mengatakan: "Harry dan Meghan adalah sosok berpengaruh yang kisahnya menyentuh hati penonton di mana pun."

"Respons terhadap karya mereka menunjukkan betapa hebatnya - Harry & Meghan memberi penonton pandangan yang intim tentang kehidupan mereka dan dengan cepat menjadi salah satu serial dokumenter kami yang paling banyak ditonton," pungkasnya. (bbc/Z-1)